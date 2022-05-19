نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات الفعالة للتخلص من الشيب وإزالته من الشعر نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يتم رفض الشعر الأبيض من قبل الأغلبية ، خاصةً عندما يظهر في سن مبكرة سبب ظهور الشيب هو أن الهرمون المسؤول عن اللون ، الميلانين ، لم يعد ينتج. قد تلعب العوامل الوراثية أيضًا دورًا مهمًا في هذه الظاهرة إذا كنت ترغب في تغطية شعرك الأبيض وصبغه دون استخدام صبغة كيميائية ، فإليك قائمة بالمكونات الطبيعية التي توجد عادة في مطبخك. يمكنك توديع الإحراج الرمادي الذي يجعلك تبدو أكبر سناً.

وصفة الشاي الأسود لعلاج الشيب

الشاي الأسود غني بالكافيين ومضادات الأكسدة. فهو لا يحفز نمو الشعر ويعطيه بريقًا فحسب، بل يمنحه أيضًا لونًا طبيعيًا المظهر. للاستمتاع بها، اغلي كوبًا من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود اتركي المستحضر يبرد قبل وضعه على الشعر المغسول مسبقًا اتركي شعرك يجف بشكل طبيعي يجب تكرار هذه العملية عدة مرات للحصول على النتيجة المرجوة. باستخدام هذا العلاج ، ستتمكن من إزالة الشعر الأبيض مع جعل شعرك يتألق ويقوي.

وصفة الحناء والقهوة لعلاج الشيب

الحنة مسحوق وملون طبيعي للشعر. عندما يقترن بالقهوة ، يزداد تأثيره. لعمل هذا العلاج ، قم بإذابة ملعقة كبيرة من القهوة في كمية قليلة من الماء المغلي واتركها جانباً لتبرد. أضيفي هذا السائل إلى مسحوق الحنة لعمل عجينة. اتركي الخليط لبضع ساعات قبل وضعه على جذر الشعر أو الشعر بالكامل. اتركيه يعمل لمدة ساعة أثناء ترغيه الشعر بغسل خفيف.

وصفة أوراق الكاري والزيت

أوراق الكاري هي العلاج الأكثر فعالية لمنع الشيب. فهي غنية بفيتامين ب وتعزز تخليق الميلانين في بصيلات الصديد علاوة على ذلك، فإن محتواها العالي من بيتا كيراتين يسمح لها بمكافحة تساقط الشعر للقيام بذلك، قم بغلي كوب من أوراق الكاري في كوب من اختيارك من الزيت حتى يصبح المزيج داكن اللون اتركه ليبرد قبل التصفية والتخزين في زجاجة زجاجية. قم بتدليك فروة رأسك بهذا المستحضر من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة واضحة.

وصفة زيت اللوز وعصير الليمون

بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E ، والذي له فوائد لا تصدق للشعر ، فإن زيت اللوز قد يغذي فروة الرأس ويمنع ظهور الشعر الرمادي. نتيجة لذلك ، فهي مثالية كعلاج للوقاية من الشعر الأبيض. من ناحية أخرى ، الليمون هو فاكهة حمضيات يعزز عصيرها نمو الشعر الصحي لعمل هذا العلاج، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون ودلكي فروة رأسك بهذا المزيج. اسمح بمرور 30 ​​دقيقة قبل غسل شعرك.