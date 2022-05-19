ماسك التفتيح الرهيب القهوة والعسل لتبيض البشرة 5 درجات وإزالة التجاعيد والتصبغات في دقائق

تسعى الكثير من السيدات للبحث عن أفضل طريقة لتفتيح لون البشرة وجعلها خالية من التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، قد تتجه بعض السيدات إلى البحث عن بعض كريمات التجميل الباهظة الثمن التى قد تضر بالبشرة على المدى البعيد نظرا لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية، لذا تم الاتجاه إلى الطرق والمكونات الطبيعية للحصؤول على أفضل نتيجة، لذا سنقدم لكم طريقة عمل ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة من أول استعمال، كما نال هذا الماسك على إعجاب الكثير وبدأ تداوله بين السيدات.

ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة من أول استعمال

إذا كنت تعانى من عدم توحد لون البشرة بسبب بعض العوامل الخارجية مثل التعرض للشمس أو الأرهاق واحيانا ارتداء الحجاب يجعل المنطقة الظاهرة والأكثر تعرضا للشمس أغمق من الأماكن الأخرى لذا تم البحث عن أفضل طريقة طبيعية لتوحيد لون البشرة لذا سنتعرف معا على ماسك القهوة والعسل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة من أول استعمال، وسنحتاج إلى؛

ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة الإعداد والتحضير

في إناء يتم وضع جميع المكونات.

يتم خلط جميع المكونات معا حتى الحصول على قوام كريمى مناسب.

يتم وضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة تقريبًا .

بعد ذلك يتم فرك الوجه بحركات دائرية ثم غسل الوجه بالماء البارد.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة بشكل يومى .

فوائد القهوة للبشرة؛

يفضل استخدام القهوة المتبقية في الفنجان ولكن يجب أن تكون خالية من أي إضافات ومن فوائد القهوة مايلي؛