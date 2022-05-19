النشا والخل قنبلة سحرية: لتبييض البشرة من سواد السنين لن تتخيلي نتائجها وتحدي2022

نقدم لكم النشا والخل قنبلة سحرية ، حيث يعد كنز من عند الله في تبيض البشرة بكل سهولة دون اي أضرار جانبية، حيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من اول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من اي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة النشا والخل قنبلة سحرية لتبيض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد من اول استخدام فوري لن تتخيلي نتائجةالرهيبة2022.

مكونات عمل النشا والخل قنبلة سحرية لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد 2022

سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في تبييض البشرة بكل سهولة دون اي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقة كبير من الخل.

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

معلقة من دقيقة الأرز.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير السر الرهيب التي يعمل علي تفتيح البشرة بكل سهوله دون اي تعب او تكلفة ويعد طبيعي جدا للتبييض الفوري وبطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا ودقيق الأرز ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد والخل بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-