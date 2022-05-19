رصد أول إصابة بجدري القرود في اسبانيا

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الرياض - احمد صلاح -رصدت إسبانيا أول إصابة بمرض جدري القرود الفيروسي، بعد تفشي حالات في البرتغال والمملكة المتحدة. وأصدرت السلطات الصحية في إسبانيا تحذيرا بشأن التفشي المحتمل لجدري القرود، وذلك بعد أن ظهرت على 23 شخصا أعراض متوافقة مع العدوى الفيروسية. وبحسب صحيفة الجارديان، قالت وزارة الصحة الاسبانية "إنه تم إصدار تحذير على مستوى البلاد لضمان استجابة سريعة ومنسقة في الوقت المناسب"، موضحة أن عدوى المرض تنتقل فقط عبر المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والذين لديهم اتصال وثيق بهم. وتشمل الأعراض ظهور طفح جلدي يظهر أولا على الوجه ثم يصيب اليدين والقدمين بشكل أساسي.