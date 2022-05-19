توريد الكعبين.. الفازلين والنشا أقوى مقشر لتشققات الكعبين وازالة الجلد الميت والسواد في 3 ليالي فقط نتيجة جبارة

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توريد الكعبين.. الفازلين والليمون أقوى مقشر لتشققات الكعبين في موضوعنا هذا نناقش أكثر من موضوع من المواضيع الهامة وهي وصفة الفازلين لتقشير القدمين وطريقة تحضير خلطات طبيعية تساهم في تكثيف الحواجب الخفيفة، فمشكلة تشقق القدمين وتراكم الجلد الزائد والميت عليها هي مشكلة شائعة ولها أسباب مختلفة وقد تظهر بكثرة في كبار السن، كما أن الحواجب الخفيفة تزعج الكثير من الفتيات فهي تخفي جمال الحاجبين وهناك بعض الخلطات التي تعمل على تكثيفه وكان الفازلين الطبي أحد الكريمات التي يمكنك استخدامها في كلًا من الوصفتين. وصفة كريم الفازلين لتقشير القدمين والتخلص من الجلد الزائد مقادير الطريقة:- ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

معلقة نشا.

معلقة من دم الغزال.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

مقدار مناسب حوالى ربع معلقه من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير والاستخدام:- ضعي كل من كريم الفازلين وبيكربونات الصوديوم والنشا في وعاء واحد عميق قليلًا ثم أضيفي عصير الليمون ودم الغزال إلى الخليط وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بتدليك قدميك بالخليط الذي قمتي بتحضيره لعدة دقائق وبعد ذلك قومي بارتداء جوارب قطنية مصنوعة من قطن طبيعي خام واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور الساعة قومي بغسل قدميك بالماء الفاتر وافركيها جيدًا عند غسلها ثم قومي بتجفيفها وترطيبها بكريم مرطب فعاليته كبيرة في الترطيب.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد والتزمي بالطريقة لفترة مناسبة حتى تجدي أن مفعولها بدأ يظهر. طريقة استخدام الفازلين لتكثيف الحواجب مكونات الطريقة:- فصين من الثوم مقشر.

كريم الفازلين الطبي. خطوات وطريقة التطبيق:- باستخدام المكونات السابقة قومي باتباع الخطوات التالية حتى تحصلي على حواجب كثيفة وناعمة:- قومي بقطع الثوم إلى نصفين بشكل طولي ثم قومي بوضع كل شريحة على الحاجبين بدون أن يلامس الثوم عينيك.

بعد ذلك قومي بتدليك حاجبيك بالثوم الوضوع عليها لعدة دقائق واتركيها ثم اغسلي حاجبيك جيدًا بالماء البارد ثم الماء الدافئ.

ثم قومي أخيرًا بوضع القليل من كريم الفازلين الطبي لترطيب الحاجبين حتى لا يصابوا بالجفاف.

ويمكنك تكرار هذه الوصفة يوميًا لمدة عدة أسابيع والنتائج تظهر بعد أسابيع قليلة من وقت الاستخدام. عمر شويل - جدة توريد الكعبين.. الفازلين والنشا أقوى مقشر لتشققات الكعبين وازالة الجلد الميت والسواد في 3 ليالي فقط نتيجة جبارة - ثقفني

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