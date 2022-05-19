الفطير المشلتت الفلاحي المورق..طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق هش ومفنوخ عمرك

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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق هش ومفنوخ عمرك، يعد الفطير من أنواع المخبوزات الشرقية التي يتم تحضيرها بطرق متنوعة سواء كان فطير سادة أو بالجبن أو بالسكر التي تناسب كل الأذواق، كما يمكن تحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شرائه وبهذا نضمن جودته ونظافتع كما أن ذلك أرخص بكثير من شرائه من الخارج وتابعونا لنتعرف على طريقة تحضيره بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق سوف نقدم لكم طريقة جديدة مختلفة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي المنفوخ مكونات عمل الفطير المشلتت كيلو دقيق.

كوب ماء.

ربع معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

2 معلقة صغيرة سكر.

نصف كوب سمن مذاب.

نصف كوب زيت. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق مع الملح والسكر في وعاء كبير ثم نضيف إليه عصيرالليمون والماء ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقطع العجينة إلى 10 قطع متساوية نشكلها على شكل كرات ثم نرصها فى صينية مدهونة بالزيت.

ثم نغطيها ونترك العجينة لمدة نصف ساعة.

نخلط السمن مع الزيت وندهن الرخامة بالقليل منها ثم نفرد قطعة من العجين حتى تصبح رفيعة وتدهن بالزيت المخلوط مع السمن.

ثم نضع طبقة أخرى عليها ونفردها وندهنها بخليط الزيت.

نكرر الطبقات حتى ينتهى العجين ثم نضغط عليها من الجوانب حتى نحصل على عجينة دائرية.

ندهن صينية الفرن بالزيت وبعد ذلك نفردها ونرش الوجه بالسمن المخلوط مع الزيت.

بعد ذلك نضعها فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون. طريقة عمل الفطير المشلتت بالجبن طريقة اخري لعمل الفطير المشلتت بطريقة سهله وبسيطة المكونات كيلو دقيق.

كيلو زبدة.

كوب ماء.

رشة ملح.

رشة سكر.

نصف كوب جبن الشيدر. طريقة التحضير نخلط الدقيق مع الملح والسكر ثم نضيف الماء ببطء ونعجنه حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نتركها لمدة نصف ساعة ثم نقطعها إلى جزئين ونفرد كل منها بمفرده حتى تصبح رقيقة.

ندهن كل جزء بالزبدة ونضع بداخل كل منهم الجبن الشيدر ونلملم العجين بإيدينا على الجبنة.

نفرد الطبقتين فوق بعضها البعض ونضغط عليها مرة أخرى.

ندهن صينية الفرن بالزبدة ونضع الفطير فيه وندخلها فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تصبح ذهبية اللون. عمر شويل - جدة الفطير المشلتت الفلاحي المورق..طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق هش ومفنوخ عمرك - ثقفني

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