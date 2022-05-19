لن تحتاجي للكيراتين من اليوم.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن الهايش في البيت بطريقه طبيعية بدون ضرر والنتيجة لن تتخيليها

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لن تحتاجي للكيراتين من اليوم.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن إليكم أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، فإذا كنت من الفتيات التي تحب الشعر الناعم وتحلم بأن تحظى بشعر ناعم وخالي من أي تجاعيد وتشابك فيمكنك الحصول على كل ما تحلمين به بدون استخدام ماكينات فرد الشعر التي تساهم في تعريض الشعر لدرجة حرارة عالية قد تؤدي إلى حرقه تمامًا، والكيراتين الطبيعي الذي سنقوم بتحضيره اليوم يعمل على فرد الشعر ومعالجة مشاكله المختلفة وخاصة وأنه يتم تحضيره بمكونات وخلطات طبيعية بحتة. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من الريحان أو الخزامى والزعتر والميرمية والأرقيطون.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع العشبة المناسبة لك من بين الأعشاب السابقة في الماء في قدر مناسب واتركيها على النار لمدة نصف ساعة حتى تغلي تمامًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الخل وقلبي الخليط على النار ثم قومي برفع القدر من على النار واتركيه يبرد حتى لا يصيب فروة الرأس بضرر.

وأخيرًا قومي بتطبيق الخليط على شعرك بعد غسله بماء وشامبو واتركيه عليها لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بتنظيفه من الخليط. وصفة الخميرة لفرد الشعر مكونات الوصفة:-

كيس خميرة فورية.

حبة بيضة كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح. طريقة تحضير الوصفة:- أولا قومي بخلط كل المكونات الي ذكرت مع بعضها جيدا حتى تتجانس تمامًا اتركيها لمدة عشر دقائق حتى تختمر الخميرة وتتفاعل مع المكونات.

قسمي شعرك لعدة أقسام ثم قومي بتطبيقه بشكل متساوي على شعرك من الجذور حتى أطراف الشعر ودلكي جيدًا عند تطبيق الوصفة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم وبعدها قومي بتصفيف شعرك مباشرة وترطيبه. وصفة عصير الليمون لفرد الشعر مكونات الطريقة:- ربع كوب كبير من حليب جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. خطوات التحضير:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها بحيث تصبح ناعمة ومتجانسة تمامًا.

بنفس الطرق السابقة قومي بتطبيق الوصفة على شعرك مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة لن تحتاجي للكيراتين من اليوم.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن الهايش في البيت بطريقه طبيعية بدون ضرر والنتيجة لن تتخيليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تحتاجي للكيراتين من اليوم.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن الهايش في البيت بطريقه طبيعية بدون ضرر والنتيجة لن تتخيليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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