نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للصلع .. خلطة صاروخية ضعيها علي شعرك ساعتين ولن تصدقي تنبت الفراغات وتطول الشعر بجنون في اسبوع في المقال التالي
صبح البحث عن طرق تطويل الشعر وتكثيفه من أهم الأبحاث التي تم نزولها على جوجل لقد تزايدت فراغات الشعر وتساقط الشعر بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى الشعور بالضيق والأحراج المستمر وكذلك تزايد نسبة الصلع لدى الرجال في سن صغير مما جعل الكثير من هؤلاء يقوم بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وامتلاء الفراغات الموجودة في الرأس ولذلك استطعنا أن نجد لكم وصفات طبيعية يمكن من خلالها إنبات الشعر من خلال ساعتين فقط وهذه الوصفات تختص بالقرنفل حيث يعمل القرنفل على تطويل الشعر وتكثيفه وتحسين بصيلات الشعر وتحفيزها وتجديد الدورة الدموية للشعر وسوف نوضح أهم الوصفات من خلال هذا المقال.
وصفة زيت القرنفل لتطويل الشعر
يعرف زيت القرنفل بمدى فاعليته في تطويل الشعر وتكثيفه وامتلاء الفراغات في وقت قياسي خلال ساعتين فقط وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- زيت قرنفل.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- زيت خروع.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة ونضع بها مقدار متساوي من جميع هذه الزيوت ونقوم بخلطها جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم الشعر إلى أقسام ووضع تلك الزيوت في كل قسم على فروة الرأس.
- نقوم بتدليك الفروة جيدا بالزيوت لمدة عشر دقائق لتنشيط الدورة الدموية بها.
- نقوم بعد ذلك بلف الشعر وارتداء عليه بونيه الاستحمام وبعد ساعتين نقوم بغسل الشعر.
- سوف نلاحظ مدى فاعلية تلك الزيوت خلال ساعتين وإنبات منابت الشعر.
وصفة القرنفل للشعر خلال ساعتين
لقد أصبح القرنفل مكون أساسي للشعر وعندما نقوم باستخدامه في الوصفات الطبيعية للشعر فنجد أنه هو الحل المثالي للشعر خلال ساعتين وسوف نتحدث عن طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- قرنفل.
- روز ماري.
- ماء.
- زيت جرجير.
طريقة التحضير:
- نحضر الماء ونضعه في وعاء مع القرنفل والروز ماري ونقوم بوضعهم على النار.
- عند تمام الغليان نقوم بتغطيتها ونتركها تبرد تماما ثم نقوم بتعبئتها في بخاخ بعد تصفيتها.
- ويوضع عليها ملعقتين من زيت الجرجير ونقوم برج البخاخ جيدا.
- ثم نقوم برشها على أماكن الفراغ في الشعر وسوف نلاحظ انبات الشعر خلال ساعتين فقط
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