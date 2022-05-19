نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص سحري من الصيدلية.. ضعيه على الكرشة والفشة وتخلصي من الزفارة والسواد بدون حك وبدون مجهود في دقائق هتبقي قشطة في المقال التالي

قرص سحري من الصيدلية.. ضعيه على الكرشة والفشة وتخلصي من الزفارة تنظيف الكرشة هي موضوع مقالنا اليوم، فالكرشة والممبار والفشة هي أحشاء الحيوانات التي نقوم بذبحها وأكل أجزائها، والحيوانات أساسًا تقوم بتناول أي شيء يأتي أمامها وبذلك تكون أحشائها مليئة بكل أنواع البكتيريا والميكروبات ولذلك تكون عملية تنظيف هذه الأحشاء هي العملية الأكثر أهمية من عملية الطهي نفسها حتى لا تتسبب لنا في إصابتنا بأمراض مختلفة وسنقوم بتوضيح أكثر من طريقة لكم في سطورنا التالية من مقال اليوم. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بالأسبرين أحضري وعاء كبير بلاستيكي ومن الأفضل أن يكون عميق قليلًا ثم قومي بوضع الكرشة المراد تنظيفها بداخله.

ضعي كمية وفيرة من الماء الفاتر بداخل الوعاء على الكرشة واتركيها منقوعة لمدة ربع ساعة ثم قومي بإخراج الكرشة وتصفيتها من الماء.

انقعي الكرشة بعد ذلك في وعاء آخر وضعي عليها قرص من أي نوع أسبرين وأضيفي إليها لترين من الماء واتركيها منقوعة لمدة عدة دقائق.

اكشطي أجزاء الكرشة الخارجية الخضراء بواسطة سكين أو ملعقة معدنية حتى تصبح نظيفة تمامًا ثم قومي بشطفها بالماء الجاري.

للتخلص من رائحة الزفارة قومي بإضافة كوب من الخل الأبيض والليمون على الكرشة وهما مكونين لهما قدرة هائلة على تخليص الكرشة من الزفارة وأي روائح كريهة. طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر أحضري وعاء كبير مناسب وأضيفي به ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج باودر ولترين من الماء ويفضل أن يكون الماء ساخن.

اتركي الكرشة في الخليط لمدة خمس دقائق حتى يذوب البيكنج باودر في الماء حتى يتم تخليصها تمامًا من أي شوائب وجراثيم وميكروبات.

بواسطة السكين قومي بكشط الطبقة الخارجية من الكرشة حتى تصبح ناعمة ونظيفة ويعمل البيكنج باودر على قتل الحشرات وأي ميكروبات ضارة وتصبح خالية من أي سموم قد تضر بالصحة.

بعد ذلك بعد أن تتأكدي من أن الكرشة أصبحت ناعمة وخالية من أي زوائد وقومي بعد ذلك بنقعها في وعاء به كمية من الخل والملح حتى تقضي على رائحة الزفارة الكريهة وتصبح الكرشة جاهزة للتحضير والطهي. عمر شويل - جدة قرص سحري من الصيدلية.. ضعيه على الكرشة والفشة وتخلصي من الزفارة والسواد بدون حك وبدون مجهود في دقائق هتبقي قشطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرص سحري من الصيدلية.. ضعيه على الكرشة والفشة وتخلصي من الزفارة والسواد بدون حك وبدون مجهود في دقائق هتبقي قشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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