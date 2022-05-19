نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية أو لقمة القاضي كما لم تذقها من قبل..سر عمل لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة زي أشهر المطاعم في المقال التالي

سر عمل لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة زي أشهر المطاعم، تعتبر الزلابية أو لقمة القاضي إحدي أنواع الحلويات الشرقية المعروفة آلتي تحتوي على السكريات والدهون المشبعة،وتحتوي الواحدة منها على حوالي 50 أو 60 سعر حراري ولقمة القاضي محببة من الكثير ويمكن تقديمها مقلية بعد غمسها في الشربات أو رشها بالسكر البودر أو الشوكولاتة السائلة ، وسوف نقوم بشرح طريقة إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة. سر عمل لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل لقمة القاضي في المنزل زي الجاهز بالظبط مكونات عمل لقمة القاضي كوبان ونصف من الدقيق.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ربع ملعقة فانيليا.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان ونصف من السكر.

ملعقة وربع من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

زيت غزير للقلي .

للتقديم

كوب من القطر أو الشربات البارد.

¼ كوب من الشوكولاتة السائلة.

¼ كوب سكر بودرة. خطوات تحضير لقمة القاضي لكي يتم تحضير لقمة القاضي بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات كما هي:- نحضر بوله متوسطة ونضع بها الماء الدافئ والسكر والخميرة وتقبلهم معا ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة وتتفاعل.

في وعاء مناسب نضع المكونات الجافة من الدقيق والملح والنشا والفانيليا ونقلب الجميع معا حتى تمام التجانس.

نبدأ بإضافة خليط الخميرة على خليط المكونات الجافة مع التقليب المستمر حتى الحصول على عجينة لينة ومطاطية القوام

نغطي العجينة ونتركها لمدة 45 دقيقة حتى تختمر.

نضع مقلاة عميقة على النار ونضع بها كمية غزيرة من الزيت حتى يدفا.

ملعقة شاي صغيرة تبلل بالزيت ونقطع بها من العجين ونضع في مقلاة الزيت على النار وهكذا حتى ملى المقلاة.

نتركها بالزيت لمدة 4 دقائق مع التقليب المستمر حتى الحصول على اللون الذهبي الفاتح .

نخرج الزلابية من الزيت وتوضع داخل مصفاة للتخلص من الزيت .

عند التقديم نعيد قليها مرة أخرى للحصول على اللون الذهبي الغامق ثم نخرجها على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

نغمس البعض من لقمة القاضي داخل القطر أو الشربات لمدة دقيقتين ثم نصفيها ونرصها في طبق التقديم.

نرص الباقي في طبق تقديم مناسب ونرش عليها كمية من سكر البودر أو الشوكولاتة السائلة. عمر شويل - جدة الزلابية أو لقمة القاضي كما لم تذقها من قبل..سر عمل لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة زي أشهر المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزلابية أو لقمة القاضي كما لم تذقها من قبل..سر عمل لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة زي أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.