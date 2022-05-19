نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز أغلي من الذهب داخل مرارة الفراخ وانتي بترميه تعالي اقولك على استخدامات مذهلة هتغير حياتك كلها في المقال التالي
يعشق الكثير منا الفراخ وذلك لأنها تتميز بطعم شهي وجميل إلى جانب أنه يتم عملها بأكثر من طريقة مثل الفراخ المشوية وفي الفرن والبانية لذلك هناك من يحب الفراخ كثيرا عن تناول اللحوم الحمراء ونجد عندما نقوم بعمل الفراخ تقوم ربات المنازل برمي بعض الاجزاء التي ليس لها أي أهمية ومن هذه الأجزاء هي المرارة حيث توجد المرارة عند الكبدة وتكون عبارة عن كيس شفاف يوجد في داخلة سائل أخضر حيث تساعد المرارة على تنعيم البشرة والتخلص من الشعر الزائد والقضاء عليه وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن استغلالها.
مكونات وصفة المرارة لإزالة الشعر
تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة تتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- المرارة.
- الملح.
- الليمون.
- الخل.
- النشا.
- زيت النمل.
طريقة تحضير وصفة التخلص من الشعر
عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنه يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به مرارة الفراخ بعد فتح الكيس الخاص بها.
- ونضع عليها الملح والخل والليمون ونقوم بتقليب المكونات جيدا.
- نقوم بوضع النشا لنحصل على قوام كريمي.
- نستمر في عملية تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضع زيت النمل.
- نقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس.
- وبعد إزالة الشعر نقوم بوضع الخليط وتركه لمدة ١٥دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.
- نجد أن تلك الوصفة تقلل من ظهور الشعر وتعمل على تفتيح البشرة وتبيضها.
وصفة أخرى للمرارة لإزالة الشعر
نجد أن استخدام الزيوت الطبيعية لهذه الوصفة من الأمور المهمة وتعطي للوصفة فعالية كبيرة وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- مرارة الفراخ.
- زيت جوز هند.
- زيت زيتون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونفرغ به مرارة الفراخ ونضع عليها ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون.
- نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم بعد إزالة الشعر بواسطة الحلاوة نقوم بوضع الخليط ونجد أنه يساعد على تبييض البشرة وتفتيحها وتخفيف نمو الشعر حتى يساعد في التخلص منه تماما.
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