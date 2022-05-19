نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش معجن ولا بايش.. طريقة عمل الأرز بالشعرية بطريقه المطاعم والشيفات وسر التسويه الصح بدون ما يعجن منك في المقال التالي

إليكم طريقة عمل الأرز بالشعرية، فبالرغم من أن الأرز هو من أشهر الأكلات على وجبة الغذاء ولكن هناك بعض الفتيات المبتدئة في المطبخ والتي لا تعرف طريقة تحضير الأرز بكل أنواعه وكذلك الأرز بالشعرية، ولذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم طريقة تحضيره بالشعرية، فالأرز بالشعرية هو من الأكلات المفيدة واللذيذة وإضافة الشعرية إلى الأرز تضيف إليه الكثير وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل في السطور التالية بدون أن يعجّن أو يتشابك. طريقة عمل الأرز بالشعرية مكونات الطريقة:- كوب كبير من الأرز الطازج.

نصف كوب كبير من الشعرية.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطازجة.

ملعقتان من الملح الأبيض طريقة التحضير بالخطوات:- أحضري وعاء معدني مناسب وقومي بوضع الزبدة بداخله ثم قومي برفع الوعاء على النار حتى تذوب الزبدة تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضع الشعرية في الوعاء على الزبدة المذابة ثم قومي بتقليب الشعرية حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي اللامع.

ثم قومي بصب الماء النقي والملح على الشعرية في الزبدة وقلبي كل المكونات حتى تغلي تمامًا وتتجانس مع بعضها البعض.

اغسلي الأرز جيدًا ثم قومي بتصفيته بواسطة المصفاة ثم قومي بوضعه على المكونات في الوعاء على النار وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن تغلي المكونات كلها على النار قومي بتهدئة درجة حرارة النار حتى ينضج الأرز تمامًا وارفعيه من على النار حتى يبرد وابدئي في تقديمه. طريقة الأرز بالشعرية للشيف نجلاء المكونات:- ثلاثة أكواب أرز.

كوب كبير من الشعرية.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

رشة ملح.

ماء فاتر. خطوات التحضير:- قومي بتحمير الشعرية في وعاء كبير معدني على النار الموضوع بها سمنة مذابة ساخنة.

بعد ذلك قومي بغسل الأرز وتصفيته ثم ضعيه على السمن في الوعاء وقلبيها جيدًا مع الشعرية.

بمجرد أن تبدأ المكونات في الغليان قومي بخفض درجة حرارة البوتاجاز وبعد أن ينضج الأرز تمامًا قومي برفعها من على النار.

بعد أن يبرد الأرز قومي بوضعه في أطباق التقديم وقدميها على السفرة مع الفراخ أو اللحمة أو أي إضافات. عمر شويل - جدة مش معجن ولا بايش.. طريقة عمل الأرز بالشعرية بطريقه المطاعم والشيفات وسر التسويه الصح بدون ما يعجن منك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش معجن ولا بايش.. طريقة عمل الأرز بالشعرية بطريقه المطاعم والشيفات وسر التسويه الصح بدون ما يعجن منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.