بأسرار الشيفات.. طريقة عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المخبوزات والفطائر هشة وخفيفة جدا

يعشق الكثير منا الفطائر والبيتزا والفطائر بشكل عموم وتبحث الكثير من ربات المنازل على ما هو سهل ومتنوع لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا والفطائر خلال عشر دقائق حيث تتمثل هذه المخبوزات أنها من أهم العجائن التي لا يمكن الاستغناء عنها ويعشقها الأطفال فتتمثل البيتزا في أنها أكله من أهم الأكلات

مكونات عمل العجينة السحرية

يتم عمل العجينة السحرية بمكونات سهلة وموجودة في كل منزل وبسيطة ولا تأخذ أي وقت وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..

ماء.

سكر.

ملح.

خميرة.

دقيق.

كوب زبادي.

زيت.

لبن بودر.

بيضة.

طريقة تحضير العجينة السحرية

يتم تحضير العجينة بخطوات سهلة وسريعة وسوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به كوب ماء مع السكر مع الخميرة ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تذوب الخميرة تماما.

نقوم بعد ذلك بوضع بيضه مع الملح مع الزيت مع الزبادي.

نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.

نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس. ننخل الدقيق مع اللبن ونقوم بوضع المكونات جميعها على الخليط.

نقوم بالعجن ونترك المكونات تختمر حتى مرور ساعة على الأقل.

نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين وصناعة منه البيتزا والفطائر.

طريقة عمل البيتزا

عندما نقوم بعملها نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

عجينة سحرية.

زعتر.

صلصلة.

فلفل أخضر.

فلفل الوان.

مجموعة جبن.

شرائح فراخ.

زيت.كمون.

بابريكا.

ملح.

طريقة التحضير: