نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الشيفات.. طريقة عمل عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المخبوزات والفطائر هشة وخفيفة جدا في المقال التالي
يعشق الكثير منا الفطائر والبيتزا والفطائر بشكل عموم وتبحث الكثير من ربات المنازل على ما هو سهل ومتنوع لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا والفطائر خلال عشر دقائق حيث تتمثل هذه المخبوزات أنها من أهم العجائن التي لا يمكن الاستغناء عنها ويعشقها الأطفال فتتمثل البيتزا في أنها أكله من أهم الأكلات
مكونات عمل العجينة السحرية
يتم عمل العجينة السحرية بمكونات سهلة وموجودة في كل منزل وبسيطة ولا تأخذ أي وقت وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..
- ماء.
- سكر.
- ملح.
- خميرة.
- دقيق.
- كوب زبادي.
- زيت.
- لبن بودر.
- بيضة.
طريقة تحضير العجينة السحرية
يتم تحضير العجينة بخطوات سهلة وسريعة وسوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به كوب ماء مع السكر مع الخميرة ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تذوب الخميرة تماما.
- نقوم بعد ذلك بوضع بيضه مع الملح مع الزيت مع الزبادي.
نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
- ننخل الدقيق مع اللبن ونقوم بوضع المكونات جميعها على الخليط.
- نقوم بالعجن ونترك المكونات تختمر حتى مرور ساعة على الأقل.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين وصناعة منه البيتزا والفطائر.
طريقة عمل البيتزا
عندما نقوم بعملها نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- عجينة سحرية.
- زعتر.
- صلصلة.
- فلفل أخضر.
- فلفل الوان.
- مجموعة جبن.
- شرائح فراخ.
- زيت.كمون.
- بابريكا.
- ملح.
طريقة التحضير:
- نحضر صينية ونقوم بدهنها ونفرد بها العجينة السحرية.
- نضع عليها الصلصة ونفرد ونرش عليها الزعتر.
نحضر الفراخ ونضعها على النار مع التوابل من البابريكا والكمون والفلفل.
- نقلب الفراخ حتى تنضج وعند تمام النضج نضعها على البيتزا.
- نقوم بوضع شرائح الزيتون والجبن عليها.
نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٦٠.
- عندما تسخن الفرن نضع البيتزا ونجعل النار متوسطة ثم نتركها حتى تمام النضج.
- عندما تنضج نخرجها ونتركها تهدا ونقطعها ونقدمها وبالهناء والشفاء.
- وبذلك استطعنا أن نقدم لكم طريقة عمل العجينة السحرية بكل سهولة في غضون ١٠ دقائق وعلى جميع سيدات المنازل أن يقوموا بعملها بمثل هذه الطريقة لأنها من أسهل الطرق.
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