البطيخ على النار فكرة هائلة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها

يحب الجميع البطيخ كثيرا فهو نوع من أنواع الفواكه اللذيذ جدا لذلك حرصت كثير من ربات المنازل على شرائه وتقديمه لجميع أفراد الأسرة فهو يتميز بأنه ملي بكثير من المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات ولكن قامت ربات المنازل بالبحث عن تقديم البطيخ بطريقة جديدة إلى أفراد الأسرة لتجد طريقة جيدة ومبتكرة وهي وضع البطيخ على النار عندما يسمع الكثير بأنه كيف يتم وضعه على النار لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البطيخ على النار

نجد أن وضع البطيخ على النار من الطرق المبتكرة الجديدة التي حينما تجربها الكثير من سيدات المنازل لا تستطيع أن تستغني عنها أبدا وسوف نوضح طريقة العمل من خلال النقاط التالية:

بطيخة.

كوب حليب.

٣ملاعق سكر.

فانيليا.

٣ ملاعق نشا.

طريقة تحضير البطيخ على النار

نحضر البطيخة ونغسلها جيدا ثم نقسمها إلى نصفين.

نأخذ نصفها ونفرغها من الداخل ونأخذ البطيخ ونضعه في الخلاط.

نضع القليل من الماء مع البطيخ ونقوم بضربه حتى يتحول عصيرا.

نأخذ عصير البطيخ ونضعه في حله ونضع معه النشا ونقلبه جيدا حتى يذوب النشا تماما.

نقوم بعد ذلك بوضع السكر والفانيليا ونقلبهم جيدا حتى يذاب السكر.

ونضع الحليب مع استمرار التقليب.

نلاحظ أن لون البطيخ أصبح أحمر فاتح نقوم بوضعه على النار

ونستمر في التقليب ونضع لون طعام أحمر حتى يرجع اللون كما كان حيث أن بعد وضع الحليب.

نستمر في التقليب على النار حتى يثقل قوامها ويصبح ثقيلا.

نرفع الخليط من على النار ونقوم بوضعه داخل نصف البطيخة التي قمنا بتفريغها.

نترك خليط البطيخ حتى يبرد تماما ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يصبح باردا.

نقوم بتقطيعه مثل البطيخ العادي وتقديمه في أطباق وبالهناء والشفاء.

فوائد البطيخ

يكون البطيخ من الفواكه اللذيذة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا وخاصة في فصل الصيف حيث يساعد على ترطيب الجسم وتقلل الاحساس بسخونة الجسم وسوف نوضح أهم فوائده من خلال النقاط التالية.