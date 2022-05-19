نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعوله كالسحر.. كريم من الصيدلية قنبلة لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء التي تخلو من أي تجاعيد تعد هدف أساسي لكل السيدات ويحرصن على إتباع روتين خاص للتفتيح بشكل يومي, وتتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تسبب الأسمرار وظهور التجاعيد في سن صغير ومنها عدم التغذية السليمة للجسم ونقص الفيتامنيات التي تحتاجها البشرة واستخدام أدوات التجميل بشكل مفرط على البشرة, وهناك العديد من أنواع كريمات التفتيح التي يمكن استخدامها للبشرة وذلك ما جعل السيدات في حيرة أيهما أفضل وأقل ضرر على البشرة وسنوضح خلال هذا المقال بالتفصيل أفضل كريم لتبيض البشرة وعلاج مشاكلها المختلفة.

كريم التفتيح كلير الجبار من الصيدلية لتنقيه البشرة وعلاج التجاعيد

كريم كلير من كريمات التفتيح المهمة جدًا للبشرة حيث أن فوائده للبشرة لا تقتصر على لتفتيح فقط بل أنه علاج جيد للتخلص من التجاعيد دون أن يسبب أي جفاف في البشرة ويرجع ذلك الي أن معظم مكونات الكريم طبيعية وليس لها ضرر للبشرة والكريم غني بفيتامين ه الذي يساعد في الترطيب ويعطي البشرة نضارة ويحتوي على حمض السالسيلك الذي يساعد في تفتيح أي بقع في البشرة وتوحيد البشرة بشكل سريع, ويمكن استخدام هذا الكريم مرتين خلال اليوم وذلك بوضع كمية منه على البشرة وتدليكه جيدًا على البشرة حتى تمتصه, وبعد ذلك نتركه ساعة على البشرة وبعد ذلك نشطف البشرة بالماء.

كيفية تبيض البشرة وشد التجاعيد بكريم الكركم الطبيعي

كريم الكركم للتفتيح من أفضل الأختيارات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه غني بالعديد من العناصر التي تحتاجها البشرة ويقلل من التجاعيد ويجعل البشرة بيضاء وخالية من أي بقع أو حبوب أن أنه يعمل على علاج الحبوب التي تظهر في البشرة في وقت سريع, ويتم تحضير هذا الكريم بالطريقة التالية:-