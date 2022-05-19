نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والليمون للعرايس لتبيض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت حتي لو سواد سنين مش هتصدقي جمالك في المقال التالي
تعرف الدلكة بأنها نوع من الوصفات الطبيعية نقوم بتدليك الجسم والأماكن الداكنة به حتى نحصل على جسم أبيض كذلك يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من البقع واليوم نتحدث عن دلكة النشا مع الليمون ونجد أن تلك المكونات مهمة جدا للبشرة حيث نجد أن الليمون يحتوي علي فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح البشرة ويقوم بتغذيها بينما النشا فهو من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة في وقت قياسي وسوف نوضح طريقة عمل تلك الدلكة من خلال المكونات اللازمة وطريقة التحضير إلى جانب التعرف على فوائد تلك الدلكة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل دلكة النشا مع الليمون
عندما تحضر تلك الدلكة فانه يتم تخضيرها بخطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- نشا.
- ليمون.
- بيكنج بودر.
- ماء.
طريقة التحضير:
- يجب لعمل الدلكة تفتيح مسام الجسم قبل استخدامها عن طريق البخار.
- نحضر الليمون ونغسله جيدا ونقطعه إلى نصفين ويوضع في الماء.
- نضع الماء مع الليمون على البوتاجاز ونتركها حتى تمام الغليان.
- نضع النشا والبيكنج بودر وتقليبهم جيدا حتى يمتزج الخليط.
- نترك الخليط حتى يبرد تماما نضع الخليط على الجسم ونتركه حتى يجف تماما.
- نقوم بفرك الدلكة من على الجسم ونقوم بشطفه بالماء.
- تكرر الدلكة بشكل مستمر ونحصل على البياض خلال دقائق من أول استخدام.
- يمكن عمل الدلكة مرة أسبوعيا ولمدة ٣ شهور متتالية فانها مهمة للعرائس .
فوائد دلكة النشا والليمون
نجد أن تلك الدلكة فوائد كثيرة جدا حيث يساعد النشا على التفتيح بشكل كبير ويساهم الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي في تفتيح البشرة وتنظيفها والقضاء على البقع وسوف ونوضح لكم فوائدها من خلال النقاط التالية
- تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة.
- تساعد في التخلص من السواد المتواجد في البشرة.
- تعمل على التخلص من البثور الموجودة في الوجه.
- تقضي على البقع الموجودة في الوجه.
- تساهم في التخلص من اختلاف ألوان الوجه وتوحيد لونها.
- تعمل الدلكة على تنعيم البشرة والتخلص من بقايا الجلد الميت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة النشا والليمون للعرايس لتبيض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت حتي لو سواد سنين مش هتصدقي جمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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