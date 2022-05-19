دلكة النشا والليمون للعرايس لتبيض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت حتي لو سواد سنين مش هتصدقي جمالك

تعرف الدلكة بأنها نوع من الوصفات الطبيعية نقوم بتدليك الجسم والأماكن الداكنة به حتى نحصل على جسم أبيض كذلك يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من البقع واليوم نتحدث عن دلكة النشا مع الليمون ونجد أن تلك المكونات مهمة جدا للبشرة حيث نجد أن الليمون يحتوي علي فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح البشرة ويقوم بتغذيها بينما النشا فهو من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة في وقت قياسي وسوف نوضح طريقة عمل تلك الدلكة من خلال المكونات اللازمة وطريقة التحضير إلى جانب التعرف على فوائد تلك الدلكة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل دلكة النشا مع الليمون

عندما تحضر تلك الدلكة فانه يتم تخضيرها بخطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

المكونات:

نشا.

ليمون.

بيكنج بودر.

ماء.

طريقة التحضير:

يجب لعمل الدلكة تفتيح مسام الجسم قبل استخدامها عن طريق البخار.

نحضر الليمون ونغسله جيدا ونقطعه إلى نصفين ويوضع في الماء.

نضع الماء مع الليمون على البوتاجاز ونتركها حتى تمام الغليان.

نضع النشا والبيكنج بودر وتقليبهم جيدا حتى يمتزج الخليط.

نترك الخليط حتى يبرد تماما نضع الخليط على الجسم ونتركه حتى يجف تماما.

نقوم بفرك الدلكة من على الجسم ونقوم بشطفه بالماء.

تكرر الدلكة بشكل مستمر ونحصل على البياض خلال دقائق من أول استخدام.

يمكن عمل الدلكة مرة أسبوعيا ولمدة ٣ شهور متتالية فانها مهمة للعرائس .

فوائد دلكة النشا والليمون

نجد أن تلك الدلكة فوائد كثيرة جدا حيث يساعد النشا على التفتيح بشكل كبير ويساهم الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي في تفتيح البشرة وتنظيفها والقضاء على البقع وسوف ونوضح لكم فوائدها من خلال النقاط التالية