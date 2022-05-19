نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخفوها عنك الأطباء سنوات لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار والرائحة الكريهة في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون أصفرار الاسنان من المشاكل الدائمة التي يعاني منها الكثير من الناس لذلك يذهب الكثير إلى الأطباء للقيام بتنظيف الأسنان وتبيضهم والحصول على أسنان ناصعة البياض ولكن ما لا يعلمه الأخرين هو أننا يمكن أن نحصل على بياض الأسنان من خلال وصفة طبيعية يتم عملها في المنزل وتساعد في علاج الأسنان والتخلص من الرائحة الكريهة والمصاحبة للفم من خلال هذا المقال.

وصفة تبييض الأسنان

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار ورائحة الفم وتتكون الوصفة من مكونات طبيعية من أهم عناصرها الثوم حيث يعمل الثوم على التخلص من رائحة الفم الكريهة ومعالجة اللثة وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة ملح.

بيكنج بودر.

معجون أسنان.

ماء.

طريقة تحضير وصفة تبييض الأسنان

تحضر هذه الوصفة بخطوات بسيطة ومعروفة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الثوم والملح والبيكنج بودر والماء ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع المعجون وتقليب المكونات سويا حتى تتجانس.

نحضر فرشاة ونغمسها في الخليط ثم نقوم بتفريش الأسنان بها.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة جيدة.

وصفة الفحم لتبييض الأسنان

يعرف الفحم بمدى فاعليته في تبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار والجير المتراكم وسوف نوضح تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

مطحون الفحم.

خل.

ليمون.

معجون أسنان.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقوم بتقليبها جيدا.

نغمس الفرشاة في الخليط ونقوم بتفريش الأسنان بها وسوف نلاحظ بياض الأسنان من أول استعمال.

وصفة القرنفل لتبييض الأسنان

يعرف القرنفل بمدى فاعليته في تبييض الأسنان وسوف نوضح مكونات تلك الخلطة من خلال النقاط التالية..

قرنفل مطحون.

خل.

معجون أسنان.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس ونغمس الفرشاة في الخليط ونقوم بتفريش الأسنان بها وسوف نلاحظ بياض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم في الأسنان