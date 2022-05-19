طريقة عمل عجة البيض المصرية حضريها بأبسط المكونات

عجة البيض المصرية بالخضراوات، تعتبر وصفة عجة البيض المصرية بالخضراوات من أكثر الوصفات المفيدة صحياً للجسم، وهذا لأنها تحتوي في مكوناتها على البيض الغني بالبروتينات التي تفيد صحة العظام والأسنان والشعر والبشرة، وعدد كبير من الخضروات التي تضم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي ودعم كفاءة الجهاز الهضمي والعصبي، كل هذا إلى جانب أنها من الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وخطوات سريعة، تابعوا معنا لكي تتعرفوا على الطريقة.

عجة البيض المصرية بالخضراوات

عجة البيض من أكثر الوصفات الشعبية التي يشتهر بها المطبخ المصري، فهي تمتلك قيمة غذائية عالية وفوائد صحية لا حصر لها، ويمكن تحضيرها من خلال ما يلي:

المكونات

عشرة حبات من البيض كبير الحجم.

مقدار حزمتان من البقدونس المفروم ناعماً.

حزمة من الشبت المفروم.

مقدار حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

أربعة حبات من البصل المفروم فرماً ناعماً.

مقدار أربعة حبات من الطماطم المهروسة.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ذرة ملح.

رشه شطة.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكمون.

ثمرتين من الفلفل الخضراء المقطعة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

خطوات التحضير