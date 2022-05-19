طريقة عمل عجة البيض المصرية حضريها بأبسط المكونات

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عجة البيض المصرية بالخضراوات، تعتبر وصفة عجة البيض المصرية بالخضراوات من أكثر الوصفات المفيدة صحياً للجسم، وهذا لأنها تحتوي في مكوناتها على البيض الغني بالبروتينات التي تفيد صحة العظام والأسنان والشعر والبشرة، وعدد كبير من الخضروات التي تضم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي ودعم كفاءة الجهاز الهضمي والعصبي، كل هذا إلى جانب أنها من الوصفات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وخطوات سريعة، تابعوا معنا لكي تتعرفوا على الطريقة.
عجة البيض المصرية بالخضراوات
عجة البيض من أكثر الوصفات الشعبية التي يشتهر بها المطبخ المصري، فهي تمتلك قيمة غذائية عالية وفوائد صحية لا حصر لها، ويمكن تحضيرها من خلال ما يلي:
المكونات
- عشرة حبات من البيض كبير الحجم.
- مقدار حزمتان من البقدونس المفروم ناعماً.
- حزمة من الشبت المفروم.
- مقدار حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- أربعة حبات من البصل المفروم فرماً ناعماً.
- مقدار أربعة حبات من الطماطم المهروسة.
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ذرة ملح.
- رشه شطة.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكمون.
- ثمرتين من الفلفل الخضراء المقطعة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
خطوات التحضير
- تسخين الزيت في مقلاة على النار، ثم يتم إضافة البصل المفروم ويقلب حتى أن يذبل قليلاً.
- إضافة الطماطم والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء والفلفل، ثم تقلب المكونات مع بعضها جيداً.
- نثر الملح والفلفل الأسود والكمون والشطة فوق الخليط، ثم يترك على نار هادئة.
- تحضير بوله متوسطة الحجم ويخفق فيها البيض والدقيق والحليب السائل والبيكنج بودر.
- إضافة خليط البيض إلى خليط الخضروات مع التقليب المستمر حتى أن تصبح المكونات متجانسة ومتماسكة.
- تحضير قالب بايركس ويدهن بالقليل من السمنة أو الزبدة، ثم يسكب فوقه الخليط السابق.
- إدخال القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، ثم يوضع فوق العجة ملعقة من السمنة وتوضع تحت الشواية لكي يحمر لونها ثم تخرج وتقطع وتقدم ساخنة بجانب البطاطس المحمرة.
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