نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا في المقال التالي
كريم القرنفل من المستحضرات الطبيعية المفيدة للجسم، حيث يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا، ويعمل على قتل البكتيريا والفطريات التي تنمو تحت الإبط وتسبب الروائح الكريهة، كما يتميز برائحته العطرية الجميلة التي تدوم ٢٤ساعة كاملة مما يجعل رائحة الملابس جميلة منعشة، وهو نوع من المرطبات الجميلة التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويقضي على الاسمرار وغمقان البشرة نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم القرنفل
سوف نتعرف معكم على مكونات عمل مزيل عرق كريم القرنفل الرائع في التخلص من رائحة العرق الكريهة وهى كما يلي:-
- مكعب متوسط الحجم من شمع العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت النعناع.
طريقة التحضير
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به شمع العسل، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب شمع العسل تمامًا.
- نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- نحضر علبة متوسطة الحجم، ثم نضع بها الكريم ونحتفظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام.
- يفضل وضع مزيل العرق على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً حتى نتخلص من رائحة العرق الكريهة نهائيًا.
فوائد كريم القرنفل للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد مبهرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد على تبييض المناطق الداكنة ويزيد من نعومتها.
- يعمل على قتل البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الإبط وتسبب الروائح الكريهة.
- يمكن استخدامه في شد ترهلات البطن والذراعين.
- يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الاسمرار وغمقان البشرة.
- يرطب البشرة ويحميها من الجفاف ويجعلها ناعمة وجميلة.
- يجدد خلايا البشرة التالفة وينشط الدورة الدموية.
- يعمل على تغذية الجلد ويزيد من نعومته وحيويته.
- يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.