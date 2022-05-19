اصنعي بنفسك كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا

كريم القرنفل من المستحضرات الطبيعية المفيدة للجسم، حيث يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا، ويعمل على قتل البكتيريا والفطريات التي تنمو تحت الإبط وتسبب الروائح الكريهة، كما يتميز برائحته العطرية الجميلة التي تدوم ٢٤ساعة كاملة مما يجعل رائحة الملابس جميلة منعشة، وهو نوع من المرطبات الجميلة التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويقضي على الاسمرار وغمقان البشرة نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم القرنفل

سوف نتعرف معكم على مكونات عمل مزيل عرق كريم القرنفل الرائع في التخلص من رائحة العرق الكريهة وهى كما يلي:-

مكعب متوسط الحجم من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم القرنفل الجبار لإزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به شمع العسل، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب شمع العسل تمامًا. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. نحضر علبة متوسطة الحجم، ثم نضع بها الكريم ونحتفظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام. يفضل وضع مزيل العرق على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً حتى نتخلص من رائحة العرق الكريهة نهائيًا.

فوائد كريم القرنفل للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد مبهرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-