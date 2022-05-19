طريقة تنظيف القولون والتخلص من الامساك والم البطن نهائيا في المنزل بدون ادويه وبطريقه طبيعيه فعاله

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف القولون نقدم لكم اليوم أفضل طريقة تساهم في تنظيف القولون من البراز المتحجر والتخلص من الإمساك، فالجهاز الهضمي هو من أكثر أجهزة الجسم التي تتعرض للكثير من الأمراض والمشاكل نظرًا لأنه من الأجهزة الحساسة والذي يؤثر في جميع أجزاء الجسم المختلفة، وقد يصاب القولون بتحجر البراز بداخله لفترات طويلة مما يؤثر على عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وفي مقالنا هذا سنوضح لكم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك وطريقة التخلص منها بسهولة.
طريقة تنظيف القولون من البراز المتحجر والإمساك
1. تساهم الخضروات كالكرنب والسبانخ في تطهير القولون والمعدة من السموم المتراكمة حيث أن الخضار يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات البكتيريا وخاصة عند تناولها مع زيت الزيتون أو الزبدة.
3. تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل الفاصوليا والشوفان والعدس تساهم في تطهير القولون وحماية الأمعاء من المشاكل والفضلات التي تؤثر في عملية الهضم وتتسبب في اضطرابات في المعدة.
3. الإفراط في تناول العصائر وخاصة الليمون لأنه غني بالأحماض والفيتامينات التي تعمل على طرد السموم من الجسم وتليين البراز المتحجر وتحل مشكلة الإمساك مثل عصير الزنجبيل لدافئ والكمون والحلبة.
4. ويمكنك إخراج البراز المتحجر بيديك أو بواسطة استخدام الحقنة الشرجية بدلًا من تناول الأطعمة والمشروبات بسبب عدم قابلية المعدة لاستقبال أي جديدة.
أسباب تحجّر البراز في القولون
قد يكون هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة تحجر البراز ومن بين هذه الأسباب كل مما يلي:-
- مشكلة الإمساك فهو يعمل على حبس البراز لفترات طويلة داخل الجسم.
- مما يؤدي إلى تحجّرها ويؤدي إلى صعوبة إخراجها بسهولة ويزيد من تراكمها داخل القولون.
- الإفراط في تناول المسهلات التي يكون هدفها تليين المعدة والقولون عند حدوث مشكلة الإمساك.
- فهي مفيدة لهذه المشكلة ولكن الإفراط فيها قد يجعل البراز يتحجر داخل القولون مما يصعب خروجه.
- وقد يحدث أيضًا بسبب وجود تلف ومشاكل في عضلات الأمعاء.
- بسبب حدوث أمراض في الأعصاب ويؤدي ذلك إلى تحجر البراز داخل القولون.
- وكذلك قد تتسبب قلة الحركة في حدوث ذلك وزيادة عرضة الجسم إلى الإصابة بالإمساك وتحجر القولون.
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