في 10 دقائق بس من غير ما تفك..طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم بالظبط مش هتبطلي تعمليها لأولاد تانى

طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم بالظبط، يوجد أكلات شعبية كثيرة معروفة، لها أصالة مصرية لا نقدر أن ننساها، ومن هذه الأكلات هي كفتة الأرز التي تصنع من اللحم والأرز والخضار، وكان الطفل يجلس بجوار أمه وهي تصنعها حتى يأكل منها بعد أن تتحمر في الزيت ولا ينتظر أن توضع عليها الصلصة، وهي حتى الآن موجودة وتصنع في بعض البيوت المصرية التى مازالت محتفظة بمكانتها بين الأكلات الأصيلة، والتي تتميز بطعمها الشعب اللذيذ وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم

كفتة الأزر تعد واحدة من أكثر الوجبات المفضلة للجميع ويتم تحضيرها بخطوات ومكونات غاية في السهولة ومتوفرة في كل منزل.

مقادير كفتة الأرز

عدد 1 كيلو لحم جملي أحمر.

1 كيلو أرز.

5 فص ثوم.

1 حزمة شبت خضراء.

و حزمة كزبرة خضراء.

و ملعقة حزمة بقدونس خضراء.

1 ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

و1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

وملعقة كبيرة من الملح.

عدد 2 بصلة.

زيت لزوم القلي.

طريقة تحضير كفتة الأرز