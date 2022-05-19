نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق بس من غير ما تفك..طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم بالظبط مش هتبطلي تعمليها لأولاد تانى في المقال التالي
طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم بالظبط، يوجد أكلات شعبية كثيرة معروفة، لها أصالة مصرية لا نقدر أن ننساها، ومن هذه الأكلات هي كفتة الأرز التي تصنع من اللحم والأرز والخضار، وكان الطفل يجلس بجوار أمه وهي تصنعها حتى يأكل منها بعد أن تتحمر في الزيت ولا ينتظر أن توضع عليها الصلصة، وهي حتى الآن موجودة وتصنع في بعض البيوت المصرية التى مازالت محتفظة بمكانتها بين الأكلات الأصيلة، والتي تتميز بطعمها الشعب اللذيذ وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية تحضيرها في المنزل.
طريقة عمل فتة الأرز في البيت زي المطاعم
كفتة الأزر تعد واحدة من أكثر الوجبات المفضلة للجميع ويتم تحضيرها بخطوات ومكونات غاية في السهولة ومتوفرة في كل منزل.
مقادير كفتة الأرز
- عدد 1 كيلو لحم جملي أحمر.
- 1 كيلو أرز.
- 5 فص ثوم.
- 1 حزمة شبت خضراء.
- و حزمة كزبرة خضراء.
- و ملعقة حزمة بقدونس خضراء.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
- و1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- وملعقة كبيرة من الملح.
- عدد 2 بصلة.
- زيت لزوم القلي.
طريقة تحضير كفتة الأرز
- أولا نأخذ الأرز نغسله جيدا بالماء ونصفيه في مصفاة لمدة 12 ساعة على الأقل.
- نأتي بالبصل ثم نقوم ببشره، ثم فصوص الثوم المقشرة.
- تخلط جميع التوابل والملح مع بعضها.
- غسل الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس جيدًا وتقطع سيقانه.
- تجهيز كل هذه المكونات نذهب بها إلى المفرمة الموجودة عند الجزار نفرمها ناعم.
- أما إذا أردنا نقوم بفرمها بأنفسنا في البيت فلابد أن نشتري اللحمة مفرومة، ثم يتم فرم الأرز في كبة الخلاط مع إضافة الخضار والبصل والثوم ونضعهم على اللحمة المفرومة ونعيد فرمهم مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات.
- تشكيل عجينة كفته الأرز حسب الرغبة سواء أصابع أو كرات صغيرة.
- إحضار طاسة ونضع فيها الزيت ونضعها على النار، ثم نضع أصابع الكفتة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نخرجها.
- بعد الانتهاء نقوم بعمل الصلصة المسبكة بالبصل والتوابل ونضعها فيها لمدة ربع ساعة، وتقدم ساخنة.
- كما يفضل الكثير تناولها مع الأزر الحبة والحبة
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