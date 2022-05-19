هيخليكي ملكة جمال.. مقشر النشا والخل السحري للتخلص من البثور السوداء والكلف والبقع الداكنة في 5 دقائق

توجد من نوع البشرة تتأثر بأي شيء ويظهر فيها البقع وآثار حب الشباب، كما يوجد أشخاص لديهم كلف ونمش في وجهها، كما يوجد بثور سوداء في البشرة، وكل هذه المشاكل تعتبر من الأمور الصعبة التي تريد جميع الأشخاص التخلص منها بأي طريقة ممكنة، وعلاج هذه المشاكل هو عمل مقشر للبشرة بصفة مستمرة، ولكن للأسف الشديد معظم المقشرات الموجودة في الصيدليات غالية الثمن، ولكن نحن سوف نقدم لكم مقشر طبيعي بمكون واحد فقط وهو النشا، لمعرفة مكونات وطريقة تحضير المقشر، يجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات مقشر النشا والخل لتخلص من مشاكل البشرة

هناك بعض الأشخاص يفضلون استخدام الوصفات الطبيعية، لأنها مهما طال مدة الاستخدام لها، لا يوجد أي ضرر على البشرة منها، وبالفعل هي آمنه مائة في المائة، والنشا يعد من افضل المرطبات الطبيعية التي تعمل على التخلص من كل مشاكل البشرة، لأنها يساعد في التخلص من رؤؤس السوداء الموجودة تحت الجلد، كما يساعد في إخفاء البقع الداكنة الموجودة في الوجه، وتتلخص مكونات المقشر في:

ملعقتين من نشا الذرة.

كمية مناسبة من الخل الأبيض.

طبق للتحضير الوصفة.

طريقة تحضير واستخدام المقشر للتخلص من مشاكل البشرة

الخل الأبيض يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية، لما له أهمية كبيرة للجسم وكذلك الوجه، ولكن له كمية معينة لوضعه على الوصفات، لأنه لو زاد مقدار الخل في الوصفة من الممكن أن يأتي بنتجة عكسية لها، ويعتبر الخل عامل قوي في تفتيح البشرة وأعطائها الأشراق المطلوب، وتتلخص خطوات تحضير الوصفة في: