لاحلي نيولوك.. صبغ الشعر بلون بني بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب نتيجة سحرية

نجد أن اللون البني هو من الألوان التي تكون الموضة لعام ٢٠٢٢ لذلك عمل الكثير من النساء والسيدات بالبحث عن الصبغات الطبيعية للون الشعر البني وذلك بسبب الأضرار الكثيرة التي تسببها الصبغات الكيمائية حيث تسبب جفاف الشعر وتقصف الشعر وهيشان الشعر وتساقطه فنجد كثير من المشكلات على الصفحات الخاصة بالشعر بسبب استخدام الصبغات ونجد أن للوصول إلى اللون البني بشكل طبيعي يجب أن نتعرف على صبغات اللون البني من خلال هذا المقال.

وصفة القهوة للشعر

تعرف القهوة بمدى فوائدها الرائعة للعقل فهي تساعد على التنبه والتذكر وتحمي من الزهايمر كذلك مفيدة جدا للبشرة حيث تساعد على تقشير البشرة وتمنحها الترطيب اللازم وتشد الترهلات وأيضا مفيدة للشعر ويمكن من خلالها تحويله إلى بني وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

بن.

بلسم.

كوب قهوة.

خل تفاح.

طريقة التحضير:

نحضر بولة ونضع بها كوب قهوة جاهز ومحضر سادة.

ونضع عليها ملعقتين من البن المطحون.

ونضع عليهم كوب من البلسم.

نقوم بتقليب المكونات جيدا .

نقسم الشعر إلى أقسام ونضع الخلطة عليها ونقوم بلف الشعر ووضع عليه البونيه.

نقوم بعد ذلك بشطف الشعر بواسطة خل التفاح.

يتم تكرار تلك الوصفة حتى نحصل على درجة اللون التي نريدها.

وصفة الشاي لصبغ الشعر باللون البني

يكون الشاي هو من أكثر المشروبات شعبية لدى الناس ونجد أنه لا يعلم الكثير منا أنه يمكن استخدامه في صبغ الشعر باللون البني وسوف نوضح طريقة عمل الصبغة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

٤اكواب محضرة من الشاي الثقيل بدون سكر.

بلسم.

خل تفاح.

طريقة التحضير: