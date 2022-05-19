أقوى خلطة تبييض للبشرة ستجعل عمرك 20 سنة ومن أول استعمال فوري وتحدي

أقوى خلطة تبييض للبشرة، يعد من أفضل الكريمات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة وجميع المناطق الحساسة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث تعمل كريم ميبو الخميرة على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالنشا والخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل أقوى خلطة تبييض للبشرة الذي تعمل على تبييض وجهك وجسمك كله ومناطق حساسة بجسدك بطريقة لن تصدق وفي خلال نصف ساعة 2022.

مكونات أقوى خلطة تبييض للبشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات هذا الكريم الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال ثلاثون دقيقة وبمكوناته الطبيعية وهى كالآتي:-

عشرون جرام كريم ميبو.

ملعقة وسط من الخميرة.

عشرة جرام من لبن البودرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة عصير من الليمون.

ربع ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام خلطة التبييض والترطيب ولكي تتخلصي من السواد بمناطق الجسم ليعطيك بياض ناصع ونقاء وستلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-