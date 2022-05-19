أفضل طريقة لعمل الأيس كريم اللذيذ بالفانيليا والشيكولاته مثل الجاهز تماماً

عمل الأيس كريم بالفانيليا والشيكولاته، الأيس كريم هو الراعي الرسمي لليالي الصيف الحارة التي سوف تحل علينا خلال الفترة القادمة، فهو يمنح الجسم الشعور بالانتعاش والطاقة والنشاط بصورة كبيرة، وبالتأكيد لا يوجد أحد لا يعشق تناول الأيس كريم سواء من فئة الكبار أو الصغار بنكهاته اللذيذة والمتعددة، فهناك نكهة الليمون والفراولة والمانجو والفستق ولكن تظل نكهة الفانيليا والشوكولاته هما ألذ وأشهر نكهات الأيس كريم الذي سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية.

عمل الأيس كريم بالفانيليا والشيكولاته

الكثير منا يعشق الأيس كريم بكل نكهاته نظراً لمذاقه الشهي واللذيذ، ولكنه قد يباع في بعض المحلات بأسعار باهظة ولا يقدر على شرائه الكثيرين، فيمكن لربة المنزل متابعة المقال لمعرفة طريقة عمل الأيس كريم بنكهاته اللذيذة.

مكونات الأيس كريم

كوبان من اللبن السائل.

مقدار كوبان من بودرة حليب نيدو.

كوبان من الماء.

ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب.

ملعقتين صغيرتين من بودرة الفانيليا.

كوبان كبيران من بودرة السكر الناعم.

أربعة عبوات من الكريم شانتيه الخاصة بالخفق.

كوب كبير من بودرة الكاكاو الخام.

خطوات التحضير