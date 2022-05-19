نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الأيس كريم اللذيذ بالفانيليا والشيكولاته مثل الجاهز تماماً في المقال التالي
عمل الأيس كريم بالفانيليا والشيكولاته، الأيس كريم هو الراعي الرسمي لليالي الصيف الحارة التي سوف تحل علينا خلال الفترة القادمة، فهو يمنح الجسم الشعور بالانتعاش والطاقة والنشاط بصورة كبيرة، وبالتأكيد لا يوجد أحد لا يعشق تناول الأيس كريم سواء من فئة الكبار أو الصغار بنكهاته اللذيذة والمتعددة، فهناك نكهة الليمون والفراولة والمانجو والفستق ولكن تظل نكهة الفانيليا والشوكولاته هما ألذ وأشهر نكهات الأيس كريم الذي سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية.
عمل الأيس كريم بالفانيليا والشيكولاته
الكثير منا يعشق الأيس كريم بكل نكهاته نظراً لمذاقه الشهي واللذيذ، ولكنه قد يباع في بعض المحلات بأسعار باهظة ولا يقدر على شرائه الكثيرين، فيمكن لربة المنزل متابعة المقال لمعرفة طريقة عمل الأيس كريم بنكهاته اللذيذة.
مكونات الأيس كريم
- كوبان من اللبن السائل.
- مقدار كوبان من بودرة حليب نيدو.
- كوبان من الماء.
- ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب.
- ملعقتين صغيرتين من بودرة الفانيليا.
- كوبان كبيران من بودرة السكر الناعم.
- أربعة عبوات من الكريم شانتيه الخاصة بالخفق.
- كوب كبير من بودرة الكاكاو الخام.
خطوات التحضير
- خفق اللبن السائل وبودرة الحليب والسحلب والماء باستخدام المضرب الكهربائي.
- إضافة السكر والفانيليا إلى خليط الخفق مع الاستمرار في الضرب للحصول على قوام كريمي ناعم ومتضاعف وكثيف.
- إضافة الكريم شانتيه إلى المكونات ويستمر الخفق حتى يصبح القوام متجانس وكثيف.
- تقسيم الخليط إلى نصفين متساويين، ثم يتم إضافة بودرة الكاكاو إلى نصف منهم.
- دمج بودرة الكاكاو مع خليط الخفق للحصول على قوام الأيس كريم بنكهة الشوكولاته.
- وضع الأيس كريم الفانيلا في علبة محكمة الغلق، وأيس كريم الشوكولاته في علبة أخرى.
- الاحتفاظ بالأيس كريم في البراد لمدة ست ساعات.
- إخراج الأيس كريم ثم يتم تقديمه في كاسات الأيس كريم المخصصة له، ثم يرش فوقه حبات المكسرات المجروشة وبودرة شوكولاته النسكويك.
- كما يمكن استخدام هذه الوصفة من الأيس كريم لتحضير تورتة الأيس كريم أو وصفات متعددة من الحلي مثل قالب البوظة بالمالتيرز.
- كذلك يمكن تحضير الأيس كريم بنكهة الكراميل أو النسكافيه من خلال استبدال بودرة الكاكاو بباكيت الكريم كراميل أو فنجان النسكافيه واتباع نفس الخطوات.
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