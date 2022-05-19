نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحثين عن مادة طبيعية و آمنة لاستخدامها في إزالة شعر الوجه؟، فكما نعلم جميعا يعتبر الوجه من أكثر المناطق الحساسة في الجسم، ويحتاج إلى معاملة خاصة عند تنظيفه من الشعر الزائد الذي يظهر فيه، لأن استخدام أي وسيلة خاطئة يسبب حساسية شديدة للبشرة ويسبب ظهور للبقع فيها، لهذا يعتبر النشا من أكثر المواد الطبيعية الآمنة في عملية التخلص من الشعر وخاصة الموجود في الوجه.

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

لاستخدام النشا لإزالة الشعر يمكن تطبيق أحد ما يلي، نخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الكركم ونفس المقدار من النشا، نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه جيدا في اتجاه نمو الشعر ونتركه لمدة عشرين دقيقة، نغسل الوجه بحركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر بالماء الفاتر، ثم نمرر عليه قطعة ثلج لإغلاق المسام ثم نرطبها جيدا.

إزالة الشعر بالنشا

نخلط ربع كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الحليب الفاتر، نوزع الخليط على بشرة نظيفة في اتجاه نمو الشعر، نترك الخليط حتى يجف تماما ثم نزيله في عكس اتجاه نمو الشعر، نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد ثم نرطبها جيدا.

طريقة تحضير وصفة النشا لإزالة الشعر

نخلط ربع كوب من النشا مع ربع كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على البشرة في اتجاه نمو الشعر، بعد مرور عشرين دقيقة نزيل الشعر بحركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد ثم نرطبها جيدا، نكرر الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة وسريعة.

ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه

نخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من الأرز المطحون وثلث كوب من عصير الطماطم المصفى، نوزع الخليط على البشرة في اتجاه نمو الشعر ونتركه لنصف ساعة، نزيل الخليط بحركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر ثم نغسلها بالماء الفاتر ثم البارد ثم نرطبها جيدا.