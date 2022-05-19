لن تحتاجي للبوتكس أو الفيلر الأسبرين هو الحل لجمال بشرتك يشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا

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عمر شويل - جدة الأسبرين هو الحل لجمال بشرتك، تلاحظ الفتيات كل فترة ظهور قشرة على بشرة الوجه، حيث تتجدد خلايا البشرة الخارجية نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس والأتربة، وتسبب أشعة الشمس موت خلايا البشرة وظهور أماكن داكنة وبدء ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، وتحتاج الفتيات إلى كريمات مقشرة لتلك الطبقة المزعجة، وظهور بشرة الوجه بنضارة ولمعان وبياض، ويتجنب الفتيات استخدام الكريمات الصناعية، لذلك يبحثن عن وصفات بسيطة تساعد على تنظيف بشرة الوجه من الخلايا الميتة والتجاعيد، والاسبرين من أكثر العلاجات التجميلية التى تقضي على مشاكل البشرة نهائيا، حيث يتم استخدامه في علاج الصداع وآلام الرأس، وكذلك مكون سحري لتبييض البشرة وإعادة نضارتها.

الأسبرين هو الحل لجمال بشرتك

يطلق على الأسبرين التونر السحري للبشرة، حيث يساعد على علاج حب الشباب، وتهدئة التهابات البشرة والتخلص من حروق أشعة الشمس، وتبييض البشرة وإعادة لمعانها وجمالها الشبابي، كما أنه رخيص الثمن وفي متناول الجميع ويمكن شرائه من الصيدليات، وتتمثل مكونات وصفة الأسبرين في التالي.

أربع حبات من الأسبرين المطحون.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من الخل.

زيت زيتون.

طريقة عمل ماسك الأسبرين لشد البشرة

الأسبرين من الأدوية متعددة الاستخدامات، فهو يستخدم في علاج نزلات البرد والصداع، كما يدخل في وصفات الشعر للتخلص من القشرة، وكذلك يدخل في مكونات وصفة تبييض البشرة، فهو يحتوي على مكونات ممتازة ومفيدة تساعد على حل مختلف المشاكل الجسدية، ويمكن استخدام وصفة الأسبرين لتبييض البشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نخلط الأسبرين وعصير الليمون والخل ونوزع القناع على البشرة بشكل متساوي.

نترك القناع على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر.

تدهن البشرة بزيت الزيتون لتهدئة الالتهابات.

فوائد الأسبرين للبشرة

يقدم الأسبرين العديد من الفوائد الصحية عند استخدامه على البشرة، حيث أنه يحتوي في مكوناته على عناصر مهمة، تساعد على التخلص من أي علامات أو تجاعيد في البشرة، كما يفيد البشرة بالتالي.