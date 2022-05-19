كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب هيحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في نصف ساعة فقط

الكثير من السيدات ذات الشعر الخشن والمجعد إلى تطبيق وصفات تساعدها على فرد وتنعيم الشعر وترطيبه وإكسابه الحيوية واللمعان، ولكن بطرق صحية وآمنة في نفس الوقت، وفي هذا المقال نقدم لكي بعض الوصفات والطرق التي ستساعدك على فرد شعرك وتنعيمه بمكونات منزلية بسيطة وفي نفس الوقت رخيصة وستعطيك نتيجة ملحوظة من أول استخدام.

كيراتين طبيعي لشعر حريري

ثمرة من الموز (يمكن أن تكون ثمرتان إذا كان شعرك طويل و كثيف)

بياض بيضة واحدة

أربع ملاعق من زيت اللوز

أربع ملاعق من زيت الزيتون

يمكنك أن تزيدي من حجم المكونات وفقاً لما يتلاءم مع طول وكثافة شعرك.

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة الموز جيداً سواء يدوياً أو بواسطة الخلاط الكهربائي.

اخلطي باقي المكونات مع خليط الموز جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة على الأقل، مع تغطية شعرك بواسطة بونيه أو كيس بلاستيكي.

اغسلي شعرك بعدها بماء دافئ والشامبو بشكل جيد، حتى تتأكدي من أنك تخلصتي من كل بقايا الماسك.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعياً لتحصلي على شعر مفرود في أقل فترة زمنية ممكنة.

وصفة العسل الأبيض واللبن لفرد الشعر الخشن

حيث يحتوي العسل الأبيض على نسبة عالية من الكيراتين التي تساهم في علاج الشعر وتغذيته وحمايته من التقصف والبهتان، بينما يعمل اللبن على تنعيم الشعر، نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي يحتاجها الشعر.

½ كوب من الحليب

½ ملعقة من العسل الأبيض

طريقة التحضير