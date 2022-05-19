معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم الفازلين والقرنفل، من أكثر المواد الفعالة في مجال العناية بالبشرة بشكل عام الفازلين، حيث يتم استخدامه بأكثر من طريقة ولأكثر من غرض، كذلك يعتبر القرنفل من المواد الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وتخليصها من الجلد والحبوب المزعجة ولأن فصل الصيف قد بدء، وبدأت معه مشاكل البشرة من اسمرار وظهور للبقع، نقدم لكم خليط طبيعي يعتمد على الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة، ولتحضير هذا الخليط نحتاج إلى:

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

نذوب الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له باقي المكونات ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بحفظ الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق، نوزع القليل من الخليط على كامل الوجه بحركات دائرية ونتركه لمدة ربع ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ونرطبه جيدا، نكرر هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، عند المواظبة على هذا الخليط نلاحظ توحد في لون البشرة واختفاء كبير للبقع الداكنة، بالإضافة إلى نعومة فائقة والحصول على مظهر مشدود للبشرة.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة

كما يمكن عمل خليط كريمي أخر بالاعتماد على الفازلين والقرنفل لتفتيح المناطق الحساسة في الجسم، وهذا الخليط يتكون من:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير

نذوب الفازلين في حمام مائي ساخن، ثم نضيف إليه باقي المكونات ونخلط جيدا، نحفظ الخليط في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق، نطبق الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد، نطبق هذه الطريقة مرتين فقط في الأسبوع حتى لا تسبب في اجهاد الجلد في هذه المنطقة، يساعد هذا الخليط أيضا على قتل البكتريا والجراثيم التي تتواجد بشكل كبير في المناطق الغامقة بالجسم وتسبب الرائحة السيئة حيث أن هذه الوصفات طبيعية وتعمل علي إزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا.