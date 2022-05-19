وداعاً لشيب الشعر المبكر..بقشر البطاطس تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً حتى لو كان الشعر كله أبيض

بقشر البطاطس تخلصي من شيب الشعر، مشكلة شيب الشعر يعاني منها كثير من الناس مع تقدم العمر ويرى البعض أن ظهور الشعر علامة تدل على العقل الناضج والحكمة ، وبعض الشباب يعاني من ظهور الشيب أو الشعر الرمادي والأبيض منذ سن مبكرة فالبعض يظهر لديه ظاهرة الشيب بسبب عوامل وراثية من عمر 35 سنة أو أقل ، ويبحث الجميع عن حل لهذه المشكلة ، لذا سوف نقدم لكم وصفة طبيعية سحرية مجربة وسريعة لعلاج شيب الشعر.

بقشر البطاطس تخلصي من شيب الشعر

سوف نقدم لكم وصفة البطاطس التي لها تأثير فعال في التخلص من شيب الشعر

وصفة قشر البطاطس لشيب لشعر

البطاطس لها فوائد كثيرة لاحتوائها على عديد من العناصر الهامة للجسم وهذه العناصر مفيدة في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

كما تستخدم قشورها في علاج شيب الشعر نظرا لأن النشويات والمواد الموجودة فيها تُعد بمثابة صبغة طبيعية حيث تعمل على تعميق لون الشعر عند المداومة على استخدامها بصفة مستمرة.

مكونات الوصفة

كوبان ونصف من الماء.

كوب وربع من قشور البطاطس.

كوب من الشامبو.

الطريقة والاستخدام

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الماء ونضعه على النار.

إضافة قشر البطاطس ويترك حتى يغلي لمدة 7 دقائق ثم يرفع عن النار.

يترك حتى يبرد تماما ثم يتم تصفية الخليط من القشر.

إضافة الشامبو إلى الخليط السابق بعد التصفية والتقليب جيدا.

يتم غسل الشعر به 3 مرات خلال الأسبوع .

وصفات طبيعية لعلاج شيب الشعر