نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من كوريا.. خلطة كورية لتبييض الوجه ومكافحة شيخوخة البشرة أقوى وصفة لآثار البقع والتصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل خلطة كورية لتبييض الوجه من خلال سطور المقال حيث تمتاز الفتيات الكوريات بالوجه ناصع البياض الخالي من وجود التصبغات، حيث اعتادوا على استخدام الوصفات الطبيعية من أجل ذلك والتي تعتبر كنوع من العلاج للبشرة، لذلك عليك أن تتابع هذا المقال من أجل الحصول على الوصفة المناسبة لنوع بشرتك.

خلطة كورية لتبييض الوجه

من أجل أن تحصلي على بشرة ناصعة البياض بدون أي تصبغات بها، يمكنك أن تقومي بعمل الخلطات التي سنقوم بعرض بعض منها والتي تعتبر من الخلطات الكورية، وإليكم بعض منها.

خلطة الليمون والفراولة لتبييض الوجه

يدخل الليمون في عدد كبير من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة، ومن الخلطات الكورية خلطة الليمون والفراولة وذلك بوضع أربعة نقاط من زيت الليمون ويضاف إليها خمسة حبوب من الفراولة الطازجة بعد أن تقومي بهرسها، ثم ضعي عليها ملعقتين من اللبن الحليب وقلبيه، ثم ضعي الخليط على وجهك بالتساوي ثم اتركيه ليجف، ثم افركي الخلطة من على وجهك بحركة دائرية خفيفة، ويمكنك تكرار هذه الخلطة مرة كل يومين.

خلطة الأرز والشاي لتفتيح البشرة

أيضًا من الخلطات الكورية خلطة الأرز فأغلب الوصفات الكورية تكون باستخدام الأرز كالتالي:

فقومي بنقع نصف كوب من الأرز في كمية مناسبة من الماء ويؤخذ الماء ويضاف إليه ملعقتين من الشاي الأخضر ثم تترك لتغلي ويصفى الخليط.

ثم يوضع عليه ملعقة كبيرة مملوءة نشا فنقوم بتقليبهم جيدًا، ثم يفرد الخليط بعد أن يبرد على الوجه ومن ثم يترك حتى يجف تمامًا بعد ذلك نقوم بفرك الخلطة من على الوجه برفق.

ثم يتم التخلص من الخليط المتبقي باستخدام الماء الفاتر بعدها نقوم بوضع مرطب مناسب للبشرة، ويتم تكرار هذه الخلطة من مرتين إلى ثلاثة مرات كل أسبوع.

في نهاية المقال المتحدث عن خلطة كورية لتبييض الوجه، قمنا بتقديم أفضل الوصفات التي تستخدمها الفتيات الكورية من أجل تفتيح بشرتهم، ومن أجل الحصول على بشرة ناعمة حيث استخدام الليمون والفراولة، طريقة الأرز والشاي الأخضر فاستخدمي الطريقة التي تحلو لك.