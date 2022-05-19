لن تستغني عنها أبداً.. طريقة عمل صابونة بياض الثلج لبشرة افتح 5 درجات ووجه نضر ومشرق بدون ميكب

إذا كنت تبحث عن طريقة عمل صابونة بياض الثلج فنحن سوف نخبرك بالطريقة الصحيحة هنا، فإن هذه الصابونة لها مفعول سحري في تفتيح الجسم وترطيبه وتفتيح المناطق الداكنة، كما أن عملها في المنزل يكون أفضل لكي تضمنين أنها من مواد طبيعية ولن تضر بجسمك بشكل أو بآخر، والآن تابعي معنا المقال للتعرف على الطريقة الصحيحة لعملها.

طريقة عمل صابونة بياض الثلج

عند استخدامك لهذه الصابونة سوف تجدين منها نتائج سوف تعجبك كثيراً ولن تتوقفين عن استخدامها بعد ذلك:

المكونات

صابونة من الغار.

ماء مغلي بمقدار ٣ ملاعق.

عصير ليمون بمقدار ٣ ملاعق.

زيت لوز حلو بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

كوب من ماء الورد.

كركم للجسم.

ملح الحليب.

نشا.

كريم جليسوليد.

طريقة عمل الصابونة

نأخذ أنواع الصابون التي ذكرناها ونقوم ببشرها جيداً، ومن ثم نحصل منها على كميات مختلفة.

نقوم بوضع ماء الورد في وعاء ونضعها على النار حتى تسخن جيداً.

نأخذ ملعقة من ملح الحليب وملعقة من كركم الجسم ونضعهم على ماء الورد، ثم نبدأ في التقليب جيداً.

نقوم بإضافة الصابون الذي قمنا ببشره إلى المكونات ونقوم بالتقليب مرة أخرى.

يتم تقليب الخليط على النار من أجل أن يذوب الصابون جيداً، وبعد ذلك نرفع الوعاء من على النار لنقوم بإضافة النشا.

نضيف إلى هذه المكونات كريم جليسوليد ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

إذا كان المزيج ثقيل فيمكن أن نضيف عليه ماء الورد لحين الحصول على قوام متماسك.

نضيف قطرات من زيت اللوز على الخليط ونقلبهم مرة أخرى مع بعض.

نقوم بوضع هذا الخليط في علبة صغيرة تكون محكمة الغلق، ونحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

يمكن استخدامها للجسم بالطريقة التي تريدينها وتأكدي من حصولك على نتائج مبهرة.

وبذلك تكوني تعلمتي طريقة عمل صابونة بياض الثلج بدلاً من شراءها، وهي نوع من أنواع الصابون الطبيعي المفيد جداً للجسم، كما أنها لم تأخذ مجهود كبير أو تكلفة كبيرة، لذلك قومي بعملها من خلال هذه الخطوات وسوف تنجح معك.