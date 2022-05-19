اهتمي بنفسك.. صابونة الخيار والبقدونس لوجه لامع ومشرق ونضر بدون تجاعيد وبشرة أصغر 10 سنوات

لابد من غسل الوجه يوميًا أكثر من مرة ولكن الصابون العادي يدمر البشرة لذا عليكي بتجربة صابونة الخيار والبقدونس الأكثر من رائعة لنضارة وحماية فائقة للبشرة، كما يمكنك صنعها فى المنزل بأقل التكاليف الممكنة، وسوف نوضح في مضمون مقالنا اليوم عن كيفية وطريقة عمل الصابونة الطبيعية والآمنة لتتمتعي بوجه رطب وصحي في جميع الأوقات.

صابونة الخيار والبقدونس

تعتبر من أكثر أنواع الصابون الطبيعي تميزًا وفاعلية في حل العديد من مشاكل البشرة التي تسبب الإزعاج للكثير منا، كما أنها يتم صنعها بمنتجات طبيعية تزيد من ترطيب وحماية البشرة، ويتم صنعها وفقًا للخطوات التالية:

المكونات

عدد ١ ربطة من البقدونس.

وعدد ٢ ثمرة من الخيار.

عدد ٢ ملعقة من عسل النحل الأبيض.

وعدد ٢ ملعقة من الحليب البودر.

مقدار نصف كوب من ماء الزهر العضوي.

عدد ١ قطعة كبيرة من صابون الغار.

طريقة عمل الصابون الطبيعي

أولًا عليك بغسل رابطة البقدونس والخيار في الماء جيدًا حتى تصبح نظيفة للغاية، ثم ضعي معهم مقدار ماء الزهر واطحنيها في الخلاط حتى تصبح سائلة، ثم قومي بتصفيته والحصول على الماء الصافي دون شوائب.

قومي ببشر صابون الغار إلى قطع صغيرة وضيفيها إلى ماء البقدونس والخيار المصفى هو وكلًا من العسل الأبيض والحليب البودر، واخلطيهم جميعًا ببعض ثم ضيفي إليهم مقدار نصف كوب من الماء.

ضعي المكونات السابقة جميعًا على النار واستمري في التقليب ثم قومي بتهدئة النار واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تذوب كافة المكونات وتختلط ببعض.

تترك لتبرد قليلًا ثم ضعيها في القالب وتستخدم بعد تماسكها.

فوائد الصابونة للبشرة

تلك الصابونة لها فوائد كثيرة ومن ضمنها ما يلي:

تساعد في الحصول على ترطيب عالي للبشرة ونعومة مثالية.

تعمل على تفتيح الوجه والتخلص من أي بقع غامقة فيه.

تقضي على الكلف بصورة ملحوظة.

تستعمل لجميع أنواع البشرة.

في نهاية مقال صابونة الخيار والبقدونس قمنا بعرض المكونات الواجب تحضيرها وخطوات التحضير كي تتمكني من عمل صابونة خاصة ببشرتك في المنزل دون أي تكاليف، وكي تتمكن بشرتك من الإستفادة الكبيرة من تلك الصابونة.