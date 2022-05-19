بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا ب 3 مكونات بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من الجاهزة

في هذا الجو شديد الحرارة نحتاج لتناول المشروبات الساقعة على مدار اليوم، ولا ننسى تناول الآيس كريم اللذيذ، مع العلم أنه يتوفر بأكثر من طعم وشكل مختلف، وآيس كريم من أكثر المثلجات التي يوجد عليها إقبال كبير من الكبير والصغير، بالإضافة إلى أنه لا يوجد سوبر ماركت يخلو من وجود الآيس كريم فيه، ولكن في الفترة الأخيرة ارتفع سعره بدرجة كبيرة للغالية على الرغم من صغر حجمه، ولكن معنا باستخدام 2 مكونات فقط سوف نحضر أحلى آيس كريم طبيعي من الممكن أن تتذوقه على الإطلاق، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات آيس كريم في البيت بكل سهولة

يوجد نوع معين من النساء يفضلن تحضير جميع الأشياء التي يرغب أطفالها شرائها من الخارج، لكي توفر المال، بالإضافة إلى ضمان جودة ونظافة الشئ، ولاحظنا في الفترة الأخيرة أن معظم النساء قاموا بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أسرع وأسهل طريقة لعمل الآيس كريم في البيت، بأقل المكونات، وإليكم المكونات:

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ربع كوب من السكر.

طريقة تحضير الآيس كريم في البيت بكل سهولة

لو نظرنا إلى المكونات سوف نجدها بسيطة وسهلة، ومع العلم أن تناول الآيس كريم في فصل الصيف يعمل على انتعاش الجسم وتعويضه بكمية ماء كبيرة، غير التي تخرج أثناء التعرق، كما أن يشعر الشخص بالرطبة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، ونحن الآن سوف نقدم لكم طريقة التحضير:

يجب أن نضع الحليب في وعاء مناسب على النار.

ثم نضع باقي المكونات ونستمر في التقليب.

يمكن إضافة قطع الفراولة أو المانجو أو التوت، أو فاكهة أخرى للحصول على الطعم الذي تريدة.

بعد ذلك نضع الآيس كريم في أكواب، ونضع في وسطها، عصا خشب مخصصة لذلك.

بعد ذلك نضع الآيس كريم في أكواب، ونضع في وسطها، عصا خشب مخصصة لذلك. نضعه في الثلاجة، ونتركه لمدة خمسة أو ستة ساعات على الأقل.

لا يتم إخراج الآيس كريم إلا عند تناوله مباشرة، حتى لا يذوب

كما ذكرنا أنه يمكنك الحصول على آيس كريم المطاعم ببساطة بكون تكاليفها باستخدام بعض الطرق بمقادير مظبوطة تساهم في عمل ألذ ايس كريم بكل سهولة باستخدم هذه الطريقة مع المقادير المظبوطة تحصلي على ألذ ايس كريم يرطب الجو الحار في عز الصيف باستعمال هذه الطريقة المفضلة بعمل ايس كريم المطاعم ذو المقادير المظبوطة والطعم الخيالي بدون تكاليف تحصلي على الذ طعم ومءاق