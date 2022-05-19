نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم صينية بطاطس ممكن تعمليها بأضافة اصابع الكفتة عليها والطعم ولا أروع في المقال التالي

من الوصفات والأكلات اللذيذة في طعمها هي صينية البطاطس بالكفتة حيث أن هذه الأكلة تتميز بأن مذاقها جميل جدا وسريعة في التحضير، وغير ذلك فهي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية نظرا لإحتوائها على مكونات مفيدة ومغذية لجسم الإنسان مثل اللحمة والبطاطس وغيرهم، فأن صينية البطاطس بالكفتة تتكون من حلقات من البطاطس وكرات من اللحمة المفرومة وصوص من البشاميل، لذلك نعرض في هذا المقال طريقة ومكونات صينية البطاطس بالكفتة. مكونات صينية البطاطس بالكفتة ثلاث ثمرات من البطاطس.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكاري وبهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

رشة من جوزة الطيب.

لتر واحد من الحليب السائل.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض. ست ملاعق كبيرة الحجم من السمنة. طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة نقوم أولا بتقشير البطاطس ويتم غسله ثم قومي بتقطيعه على شكل حلقات وبعد ذلك يتم تجهيز الكبة ونضع بها نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة الحجم وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر وثلاث فصوص من الثوم ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ونضيف بهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر ويتم تشغيل الكبة للحصول على خليط متماسك من اللحمة المفرومة وبعد ذلك يتم تكرير اللحمة على شكل كرات متساوية الحجم.

ثم نحضر البشاميل حيث نضع وعاء عميق ونضع به ست ملاعق كبيرة الحجم من السمنة والدقيق الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض.

ثم نضع لتر واحد من الحليب السائل ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونستمر في التقليب لكي نحصل على قوام كريمي وناعم.

ونحضر صينية ويتم دهنها بالسمنة ثم نضع نصف كمية حلقات البطاطس ونضع عليها كرات اللحمة المفرومة وقومي بإضافة الكمية المتبقية من حلقات البطاطس.

ونقوم بالضغط عليها قليلا وفي النهاية يتم وضع صوص البشاميل وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ثم يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها وتكون باللون الذهبي. عمر شويل - جدة أطعم صينية بطاطس ممكن تعمليها بأضافة اصابع الكفتة عليها والطعم ولا أروع - ثقفني

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