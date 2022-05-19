نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون كالمها.. تطويل الرموش بالشاي وتكثيفها في شهر فقط لنتائج مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سمعت من قبل عن تطويل الرموش بالشاي؟ من الممكن أن تكون غريبة بعض الشيء، ولكن الشاي يكون له الكثير من الفوائد في تطويل وتغذية الرموش أو الشعر بشكل عام، وذلك لأنه يحتوي على الكافيين المفيد لتغذية الشعر، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يدخل بها الشاي من أجل تطويل الرموش سوف نخبرك بها في هذا المقال اليوم.

تطويل الرموش بالشاي

سوف نخبرك بوصفات طبيعية لا يوجد منها أي أضرار، كل ما عليك فعله هو تطبيقها بالخطوات الصحيحة لكي تجدين منها النتائج المطلوبة.

وصفة الشاي الأسود

المكونات

كوب واحد من الشاي، ويجب أن يكون بارد.

قطعة أو اثنين من القطن الطبي.

طريقة التحضير

نقوم بعمل كوب من الشاي الأسود، ومن ثم نتركه حوالي ربع ساعة حتى يبرد.

نقوم بوضع قطعتين من القطن الطبي في الشاي ومن ثم نضعهم على العينين في وضع الاسترخاء.

نجعل قطرات الشاي تتغلغل إلى جذور الرموش لكي تعمل مفعول جيد للرموش.

يتم عمل هذه الوصفة كل يوم قبل النوم لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الشاي الأخضر

والشاي الأخضر له مفعول سحري لن تتخيله في تطويل الرموش:

المكونات

ملعقة واحدة من أوراق الشاي المجففة.

كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع كوب من الماء على النار ويترك حتى يصل إلى الغليان.

يتم وضع ملعقة الشاي في الماء ويتم نزعه من على النار.

نقوم بترك الماء لفترة من الوقت حتى يبرد جيداً.

نقوم بوضع قطعتين من القطن في الشاي حتى تتبلل به جيداً.

يوضع القطن على العينين ونترك الشاي يتغلغل إلى جذور الرموش.

يترك القطن على العينين لمدة ربع ساعة.

بعدها نقوم بنزع القطن ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذه العملية مرتين في اليوم ولمدة ٣ أشهر.

وبذلك نكون قد تعرفنا على وصفات تطويل الرموش بالشاي الأسود والشاي الأخضر، ومن بعد تطبيق هذه الوصفات سوف يتغير شكل رموشك ولن تحتاجي بعد ذلك إلى تركيب الرموش الصناعية التي يمكن أن تضر برموشك بشكل أو بآخر.