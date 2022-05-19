خلي بشرتك تتنفس.. دلكة لتقشير الجسم وإزالة الجلد الميت ولرائحة طبيعية تحفة وثابتة

أصبح الكثير من الفتيات لديهم معرفة عن أهمية الاعتناء بجسمهم والبحث عن طرق كثيرة تساعدهم في ذلك ومن ضمنها دلكة لتقشير الجسم، تلك الخطوة التي أثبتت الكثير من التجارب صدق فاعليتها ونجاحها الرهيب في التخلص من كل أنواع مشاكل الجسم، لذلك قررنا من خلال سطور مقال اليوم عرض كيفية عمل الدلكة كي تتمكني من تقشير جسمك بالمنزل.

دلكة لتقشير الجسم

يمكنك حل العديد من أنواع مشاكل الجسم التي تقابلك وتزعجك بواسطة تطبيق الدلكة، لذلك سوف نعرض لكي كيفية عملها كي تتمكني من تقشير جسمك بالمنزل، ومن أكثر الخلطات تميزًا هي خلطة دلكة خشب الصندل التي تمكنك من تفتيح وتقشير أجزاء الجسم بأكمله عن طريق الآتي:

المكونات

عدد 1 كوب من بودرة خشب الصندل.

وعدد 1 كوب من عصير حامض الليمون.

عدد 1 كوب من الماء.

وعدد 3 كوب من بودرة المحلب.

عدد 1 كوب من بودرة المسك.

وعدد 1 كوب من بودرة الضفرة.

عدد 1 كوب من القرنفل المنقوع مسبقًا.

بعض نقاط من الروائح العطرية.

دلكة لتفتيح الجسم

نقوم أولًا بوضع بودرة المحلب على نار هادئة ونسخنها.

بعد ذلك نضعه في وعاء ونضيف إليه كوب الليمون وكوب الماء ونخلط المكونات ببعض حتى تصبح لها شكل العجين.

ثم نخلط المكونات المتبقية من المسك والصندل، والقرنفل، والضفرة، الروائح، ونقلب جميع المكونات ببعض.

بعد ذلك نضع تلك المكونات على العجينة السابق تحضيرها وتخلط جميعها ببعض حتى تمتزج كل المكونات ببعض تمامًا.

ثم قومي باستخدام قليل من الماء الدافئ على كامل الجسم. كي يقوم بتفتيح بعض المسامات وترطيب الجلد كي يستفيد الجسم من خلطة الدلكة.

بعد ذلك ضعي كمية منها على الجسم بالكامل.

ثم قومي بفرك الجسم بحركة مستمرة على شكل دائرة، ويترك على الجسم لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اغسلي جسمك بالماء جيدًا حتى تنظيفه من آثار الدلكة.

واستمتعي بنتيجة رهيبة للجسم من تبييض وتنعيم ورائحة مستمرة طويلًا.

في نهاية مقال دلكة لتقشير الجسم قمنا بعرض أكثر الخلطات التي يمكن إعداد بها الدلكة، عليك بتحضير المكونات اللازمة كما هي مذكورة في السطور السابقة، وتطبيقها وفقًا للخطوات وسوف تحصلين في نفس اللحظة على نتيجة مذهلة.