نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمال طبيعي.. تطويل وتكثيف الرموش طبيعياً بدون ماسكرا لعيون جذابة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتى تريدين القيام بتطويل وتكثيف الرموش فنحن سوف ندلك على مجموعة من الطرق الطبيعية والفعالة التي لها تأثير قوي في تطويل الرموش، ومن بعد تطبيقها سوف تحصلين على رموش أطول وأكثر كثافة وجاذبية، ولا داعي بعد ذلك لاستخدام الرموش الصناعية أو الماسكرا التي تؤدي لسقوط الشعر، والآن قومي بمتابعة القراءة من أجل الحصول على أكبر استفادة.

تطويل وتكثيف الرموش

إن الرموش عندما تكون أطول وأكثر كثافة تعطي شكل جميل للوجه، ولا تحتاجين وقتها لوضع الماسكرا أو الچل أو غيره.

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون على تطويل وتكثيف الشعر، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين e وعلى حمض الأوليك، وهذين المكونين يكون لهما فوائد كبيرة في تكثيف وتطويل الشعر، ويتم وضع زيت الزيتون على الرموش قبل النوم ويترك طوال الليل ثم يتم غسله في الصباح.

جل الصبار

يحتوي جل الصبار على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تعزز من نمو وطول الشعر، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل على ترطيب الرموش بشكل كبير، ولذلك اغمسي فرشاة الرموش النظيفة في جل الصبار وقومي بوضعها على رموشك واتركيها طوال الليل، ويتم تكرار هذه الخطوة بشكل يومي لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

فيتامين e

إن فيتامين e يعمل على حل الكثير من المشكلات، سواء كانت مشكلات الشعر أو مشكلات البشرة، أما بالنسبة للرموش فهو يساعد في تطويل وتكثيف الرموش، فقط قومي بإفراغ كبسولتين من الفيتامين وضعيهم على رموشك باستخدام فرشاة الرموش، وبعد تكرار هذه الخطوة سوف تلاحظين الفرق.

الشاي الأخضر

إن الكفايين الموجودة في الشاي الأخضر له فوائد كبيرة في صحة الشعر الرموش، لذلك قومي بعمل كوب من الشاي الأخضر وانتظريه حتى يبرد تماماً، ومن ثم ضعيه على رموشك باستخدام فرشاة الرموش، وكرري هذه العملية كل يوم قبل النوم وسوف تجدين فرق كبير بعد ذلك.

كانت هذه أفضل الطرق من أجل تطويل وتكثيف الرموش، والتي لا يوجد بها أي مواد كيميائية تضر برموشك أو تؤدي إلى تساقطها، وفي نفس الوقت لن تكلفك أي شيء، الآن ابدأي في اختيار الوصفة التي تريدينها وسوف ترين النتائج بنفسك.