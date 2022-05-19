نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم تسمعي به من قبل.. ماسك التبييض الفوري معجزة طبيعية لبشرة منورة ونضرة وشابة بدون تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم لك اليوم ماسك التبييض الفوري وهو بمثابة اختراع هائل من أجل تفتيح بشرتك درجة أو درجتين، جميعنا نبحث عن طرق ووصفات تعمل على تفتيح بشرتنا ولكن من دون جدوى، ولذلك أتينا لك بهذا الماسك اليوم، وبعد أن تجربيه لن تتوقفي عن استخدامه، فكل ما عليك فعله هو متابعة القراءة لمقالنا اليوم للاستفادة من أجمل ماسك يمكن أن تجربيه في حياتك.

ماسك التبييض الفوري

قد يكون هناك الكثير من الطرق التي تؤدي إلى اسمرار البشرة، والتي منها التعرض لأشعة الشمس أو أكسدة البشرة أو أسباب أخرى، ولذلك الوصفات القادمة سوف تُحدث نتائج هائلة على بشرتك.

ماسك الحليب والشوفان

يعمل الحليب بشكل فعال في تفتيح البشرة، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك وهو بمثابة مقشر جيد للبشرة:

المكونات

حليب بودرة بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

دقيق الشوفان بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

عصير برتقال بمقدار 2 ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يتم أولا وضع كمية الحليب في وعاء صغير، ومن ثم نضع على الحليب دقيق الشوفان.

بعد ذلك نضيف عصير البرتقال على هذه المكونات ثم نبدأ في تقليبهم جيداً.

ثم بعد شطف الوجه بالماء الدافئ لفتح المسام.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الماسك وتوزيعه جيداً بحركات دائرية.

ثم نتركه يجف على الوجه لمدة 20 دقيقة.

يُغسل الوجه بعدها بالماء البارد من أجل غلق المسام.

ماسك القهوة والحليب

وهو وصفة فعالة في إعطاء الوجه نضارة وتفتيح عن لونه الطبيعي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

قهوة بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

يتم وضع كلا من الحليب والقهوة بالمقادير التي ذكرناها في وعاء ثم نقلبهم جيداً مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الوجه.

ثم ويتم توزيعه على جميع أجزاء الوجه، عدا المنطقة أسفل العين.

بعد ذلك يترك الماسك لمدة ربع ساعة على الوجه.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر، ويتم تكرار الماسك 3 مرات بالأسبوع.

وبذلك نكون تحدثنا معك عن ماسك التبييض الفوري، والذي يعطي نتيجة فورية في تفتيح وجهك وإعطائك النتائج المطلوبة، وذلك بشرط أن تلتزمي بالخطوات التي ذكرناها لك، وسوف تجدين تغيير ملحوظ في لون بشرتك