نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سايح كذيل الحصان.. ماسك الجرجير والزبادي للشعر القوى والطويل بأسرار القدماء لتكوني اميرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الشعر إلى العناية به باستمرار من أجل المحافظة عليه ومنع تساقطه، لذلك نقدم لكم الماسك الرائع ماسك الجرجير والزبادي للشعر الذي يتميز بكونه موفر، ومن ناحية أخرى مكوناته الطبيعية التي تساعدك على العناية بشعرك وتخلصك من أي مشكلة قد تواجهه، لذلك عليك أن تتابعنا من أجل التعرف على الطريقة الصحيحة لعمله والطريقة المثلى لاستخدامه.

ماسك الجرجير والزبادي للشعر

يمتاز الجرجير بكونه مصدر للفيتامينات والمعادن التي تساعد على جعل الشعر أكثر صحة، كما أن الزبادي به الكثير من المواد التي تساعد على تقوية بصيلة الشعر، وإليك أفضل ماسك للشعر باستخدامهم فيما يلي:

المكونات

علبة صغيرة من الزبادي البلدي.

حزمتين من الجرجير الطازج الأخضر.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بوضع الجرجير في الخلاط بعد تنظيفه ونقعه لمدة ثلاثة دقائق في الماء والخل.

بعد ذلك اضربي الجرجير جيدًا، ثم قومي بوضع الزبادي معه واخلطيهم.

ثم اسكبي الخليط في طبق صغير وأضيفي إليهم زيت جوز الهند وقلبيهم.

بعد ذلك اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو، ثم قومي بوضع الماسك على شعر وغلفيه به.

ثم غطي شعرك بكاب حراري، واتركيه لمدة ستين دقيقة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الدافئ لتتخلصي من الماسك الموجود عليه.

ثم كرري الماسك مرة كل ثلاثة أيام.

فوائد الجرجير والزبادي للشعر

يستخدم الجرجير والزبادي للشعر لإمداده بالحيوية من خلال الفيتامينات الموجودة به، وله العديد من الفوائد للشعر، وإليك بعض منها فيما يلي:

مساعد قوي في تقوية بصيلة الشعر مما يؤدي إلى حمايتها من التساقط.

كما يساعد في إنبات شعر صحي خالي من التلف.

علاوة على ذلك به مادة الكبريت المساعدة في التخلص من الالتهابات الموجودة في فروة الرأس.

أيضا يساعد على حماية الشعر من عوامل الجو التي تؤدي إلى تلفه، ومنع ضرره من أي أتربة يتعرض إليها.

يساعد على حماية الشعر من عوامل الجو التي تؤدي إلى تلفه، ومنع ضرره من أي أتربة يتعرض إليها. والأهم من ذلك كله فانه مرطب قوي للشعر.

في نهاية الحديث عن ماسك الجرجير والزبادي للشعر فقد قدمنا لكم طريقة الماسك السهلة، وعرضنا لكم أيضًا فوائد الماسك للشعر، والذي يمكنك استخدامه باستمرار من أجل الحصول على شعر صحي غير تالف، كما أنك ستحصلين على شعر رطب بعد تطبيقه على شعرك