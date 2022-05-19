لشعر الهنديات.. بديل الكيراتين الطبيعي يجعل شعرك مفرود وصحي من اول استعمال ستلاحظين الفرق

يعتبر الكيراتين واحدًا من الطرق التي من شأنها جعل الشعر مفرود والذي يلجأ إليه الكثير من السيدات من أجل ذلك، ولكن ليست كل أنواع الكيراتين مفيدة بل هناك بعضها يحتوي على نسبة من المواد الكيماوية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، لكننا نقدم لك من خلال المقال بديل الكيراتين الطبيعي الذي يساعدك على فرد الشعر وجعله أكثر صحة.

بديل الكيراتين الطبيعي

تبحث النساء حول وصفات لفرد الشعر المعرج حيث ان هناك الكثير من البدائل الطبيعية للكيراتين والتي بإمكانها جعل الشعر ناعمًا وخالي من التجاعيد، و إليك هذه البدائل الطبيعية فيما يلي:

خلطة الكيراتين الطبيعي

عدد 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من زيت الخروع.

وربع كوب من زيت اللافندر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

وربع كوب من زيت الياسمين.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

أولًا اجعلي شعرك خالي من أي دهون به، وذلك بغسله مرات عديدة بشامبو مخصص لشعرك.

بعد ذلك جففي شعرك جيدًا باستخدام السيشوار الكهربائي.

ثم احضري طبق متوسط وعميق وضعي به البيضة واخفقيها بقوة.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الياسمين إليها.

ثم أضيفي إلى الخليط زيت الزيتون.

بعد ذلك ضعي زيت اللافندر وقلبي.

أضيفي معهم زيت الخروع وقلبي جميع المكونات جيدًا.

ثم قسمي شعرك إلى أجزاء بالتساوي.

بعد ذلك خذي جزء من الخليط وادهنيه بين يديك، ثم ضعيه في شعرك كاملًا إلى أن يصل إلى الجذور والأطراف.

ثم ضعي الكمية بأكملها على شعرك جزء جزء، ثم خذي كيس من البلاستيك وغطي شعرك به لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ازيلي الكيس البلاستيك وضعي فوطة في كمية من الماء الساخن وقومي بعصرها جيدًا.

ثم اتركي الفوطة على شعرك حتى تصبح باردة.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو جيدًا.

ثم مشطي شعرك باستخدام مشط واسع حتى يتم تفكك كل التشابك الموجود به والذي سيصبح سهلًا بعد كل استخدام.

بعد ذلك جففي شعرك بالسيشوار جيدًا.

ثم قومي بلفه دوامة واتركيه لليوم التالي ولا حظي الفرق.

بعد ذلك كرري ذلك مرة كل أسبوع.

في نهاية الحديث عن بديل الكيراتين الطبيعي فقد قمنا بعرض طريقة من الطرق السهلة والتي تتميز بمفعولها السحري، كما أن رائحتها مميزة لتواجد زيوت عطرية بها، فعليك المواظبة عليها حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.