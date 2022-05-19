بتتبيلة سرية أعملي برجر الفراخ المشوي الاقتصادي في الفرن بطعم وريحة لذيذة

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يحتاج الأطفال والكبار أيضا إلى التنويع فى إعداد الطعام فلا يجب تقديم الأكلات على مائدة الطعام بنفس طهيه كل مرة فيجب إعداد الطعام بشكل مختلف وإضافة نكهات لتغير الطعم، ومن الوجبات التي يفضل تناولها العديد من الناس وهي وجبة الفراخ التى تقوم الأمهات بعمل الفراخ برجر لتقديمه لأفراد أسرتها بطعم مختلف، ومميز عن باقي وجبات الفراخ، ويحتوي برجر الدجاج على عناصر غذائية كبيرة مثل البروتين اللازم لبناء جسم الإنسان، ويعد برجر الدجاج من الوجبات السريعة التى لا تتطلب مجهود فى تحضيرها لأن مكوناتها متوفرة في كل مطبخ وبتكاليف قليلة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل برجر الدجاج الشهي بالمكونات المظبوطة والطريقة اللذيذة. مكونات طريقة عمل برجر الدجاج كيلو واحد من صدور الدجاج المخلي

ملعقة واحدة كبيرة من الملح

نصف كوب كبير من البقسماط المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة من بهارات البرجر

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقه واحده صغيره من البابريكا

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودر

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحده صغيرة من الزعتر طريقة عمل برجر الدجاج اللذيذ أولا نقوم بنقع كيلو واحد من صدور الدجاج فى الماء والخل والدقيق ونتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا.

وبعد ذلك نحضر كبة ونضع بها صدور الدجاج ونقوم بفرمها جيدا حتى تصبح ناعمة، وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من الملح ونصف كوب من البقسماط المطحون وثلاثة ملاعق كبيرة من بهارات البرجر ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من البابريكا وملعقة واحدة صغيرة من السكر و ملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر وملعقة واحدة صغيرة من البصل البودر وحبة واحدة من البيض وملعقة واحدة صغيرة من الزعتر ثم نقوم بعجن مكونات برجر الدجاج جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر بتحضير غطاء من برطمان مناسب لشكل البرجر الدائري ونضع به كيس طعام من البلاستيك ونقوم بوضع قطعة من عجينة البرجر ونضعها فى الغطاء ونضع عليها كيس آخر ثم نضع عليها جيدا بملعقة ثم نأخذ كيس البرجر ونكرر نفس الخطوات حتى ننتهي من كل كمية البرجر وتصبح على شكل أقراص دائرية فوق بعض يفصلها كيس من البلاستيك، وبهذا يصبح برجر الدجاج جاهز، ويمكن حفظ برجر الدجاج فى الفريزر لحين الإستخدام.

عند تسويته نضع البرجر في الفرن لحين تحميره وتسويته جيداً. عمر شويل - جدة بتتبيلة سرية أعملي برجر الفراخ المشوي الاقتصادي في الفرن بطعم وريحة لذيذة - ثقفني

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