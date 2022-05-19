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العزومات والزيارات المفاجأة تحدث في الكثير من بيتونا، وعندها تحتار ربة المنزل في عمل الأكلات المناسبة، التي إعجاب الجميع ومناسبة لذوق الأطفال والكبار، دون أن يأخذ ذلك الكثير من الوقت والمجهود، فعلي ربة المنزل ان تكون على قدر من السرعة والذكاء في هذه المواقف، لذلك أحضرنا لكم اليوم هذه الوصفات المسعفة لربة المنزل لتحضير ها في أقل وقت ممكن. أسرع أكلة تنقذك في العزومات والزيارات المفاجأة اللحمة البيفتيك الطرية بالصوص ولا أروع المكونات المطلوبة أربع قطع من اللحم البيفتيك حسب الرغبة.

لكل كيلو من البيفتيك كوب من اللبن.

ملح وفلفل.

بهارات لحم.

كوب من البقسمات.

ملعقتين من الزيت.

قطعة من الزبدة.

فص ثوم مهروس ناعم.

عدد 2 ثمرة طماطم معصورة. طريقة التحضير توضع شرائح اللحم في إناء ونقوم بصب كوب من اللبن عليها، حيث يعمل علي إكسالها بعض الطراوة، تنقع اللحم في اللبن لمدة لا تقل عن نصف ساعة. يصفي اللحم من اللبن جيدا، ثم يتبل بالملح و الفلفل وبهارات اللحم و البابريكا والزعتر. تغمس قطع اللحم في البقسمات من النحيتين. ترش قطع اللحم بملعقتين الزيت، ونقوم بإدخالها الفرن علي درجة حرارة 180 درجة لتكتسب اللون الذهبي. في هذه الأثناء نقوم بتحضير الصلصة، وذلك عن طريق إذابة ملعقة الزبدة في طاسة علي النار، ثم نضيف إليها فص الثوم المهروس. ثم تضاف صلصة الطماطم إلي الزبد و الثوم مع القليل من الملح و الفلفل، نحصل علي سمك ثقيل نسبيا. نخرج اللحم البوتيك من الفرن ثم نقوم بتوزيع الصلصة بالتساوي علي القطع. تضاف الجبن الموتزاريلا علي الوجه لقطع البيفتيك بالصلصة، ثم ترص مرة أخري في الصينية وندخلها الفرن. عند ذوبان الجبن الموتزاريلا نحصل علي اللون الذهبي ، و نخرجها لتكون في تمام النضج والطراوة، ستحذو علي إعجاب الجميع الكبار منهم و الصغار. تقدم وتزين يقطع البقدونس والنوع المفضل لديكي من المعكرونة بالصلصة البيضاء أو الحمراء أو المعكرونة البشامل. عمر شويل - جدة أسرع أكلة تنقذك في العزومات والزيارات المفاجأة و الطعم لايقاوم - ثقفني

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