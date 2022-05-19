نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وجل الصبار السحري: لفرد الشعر الهيش والخشن في ثواني لن تتخيل نتائجه وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وجل الصبار السحري , لفرد الشعر بشكل لا يصدق, حيث يعد الشعر حلم لكل فتاة تحلم بشعر أملس وناعم, وكل أم تحلم بترطيب شعر بناتها أو حتي الأولاد حتي يمنحهم منظر صحي أملس بدون هيشان كما مرة تعرض طفلك لتنمر سبب شعره الهيش والخشن’ نحن جاءنا لكي بالحل وداعا للشعر الخشن والهيش وأهلا شعر الصحي الناعم من أول استخدام الكريم هتحسي نتائج هائل تفوق توقعاتك, وسوف تتحدثي لأصحابك وجيرانك عن هذا الكريم بعد مشاهدة الفرق الكبير في شعرك, وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل النشا وجل الصبار السحري لفرد الشعر بطريقة روعة عن تجربة صدقني كريم رائع بإذن الله.

مكونات عمل النشا وجل الصبار السحري لفرد الشعر الهيش والخشن في ثواني ونتائج مبهرة

اليك المكونات البسيط والفعالة والموجودة في كل منزل ومتوفرة هيا بنا نتعرف علي المكونات هذا الكريم الرائع وهي كما يلي:-

نصف كوب من الحلبة.

كوب من زيت جوز الهند.

١ملعقة من زيت الخروع أو الروز ماري.

٤ملاعق كبيرة من جيل الصبار.

٤حبات من فيتامين. E.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة التحضير الكريم بطريقة سهلة للغاية وتحدي ختي تحصلين علي شعر ناعم وصحي للغاية من اول استخدام للكريم وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار نضع فيه الحلبة وكوب جوز الهند ونحرك علي نار خفيف جدا. ثم نتركه ثلث ساعة مع التقليب من حين لآخر بعض ثم نتركه ليلة كاملة بعد ذلك نضع زيت الخروع أو الروز ماري نخلط. ثم نمزج الخليط بمضرب يدوياً بقوة حتي نحصل علي قوام كريمي ثم نضع ٤ملاعق من جيل الصبار من حبات فيتامينE.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة مضمونة لنجاح الوصفة بشكل أسرع مفيدة لكم هي كالتالي:-