نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية في البرلمان بتتبيله الحاتي السرية بدون ما تكش في المقال التالي

هناك العديد من النساء في الوقت الحالي التي تسعي بصورة كبيرة للغاية من أجل عمل افضل كفتة مشوية حيث تعتبر من الأكلات الخفيفة التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضاً ويرغبون دائما من تحضيرها لجميع الأطفال فهي ذات طعم لذيذ ورائع حيث تفضل العديد من النساء عملها في العزائم لأنها تعتبر صنف مشرف بالطبع تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل بطريقة الحاتي . طريقة عمل الكفتة المشوية يمكنكم تحضير الكفتة المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية: ملعقة طعام من الفلفل الأسود.

ملعقة طعام من الملح أو أقل.

عدد 3 ملعقة طعام من ألطحينه الخام.

ربع ملعقة طعام من البيكنج صودا.

ملعقة طعام من السبع بهارات.

عدد 2 ملعقة من الماء الساخن.

نصف ملعقة طعام كزبرة جافة.

نصف ملعقة طعام من الثوم البودر.

نصف ملعقة طعام من البصل البودر.

نصف ملعقة طعام من الكمون.

نصف ملعقة طعام من البابريكا.

ثمرة من الليمون.

نصف ملعقة طعام من الخل الأبيض.

ورق الومنيوم.

فحم.

مجموعة من الأعواد الخشبية المخصصة للشيش طاووق.

750 جرام من اللحم الأحمر الصافي المفروم.

250 جرام من الدهن البقري المفروم.

بصله كبيره مفرومه ناعم. تحضير الكفتة المشوية يمكنكم عمل الكفتة المشوية بكل سهولة بتتبيله الحاتي من خلال الخطوات الآتية: في البداية يجب عليكم فرم البصل بشكل جيد في الكبة حتى تصبح ناعمة ثم يتم وضعها في المصفاة.

ثم يجب أن نقوم بإحضار وعاء مناسب ويتم إضافة اللحمة وتفل البصل والملح والفلفل والبهارات المشوية والبهارات السبعة أيضا ويتم إضافة البقدونس المفروم والبابريكا أيضاً.

ثم يجب عليكم خلط اللحم مع البهارات والبصل بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم يتم وضعها في الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين.

في بولة صغيرة يجب عليكم تقطيع الرغيف الفينو إلى قطع صغيرة ثم يتم وضع الماء عليه ونتركه لمدة ساعتين حتى تشرب الفينو الماء كله.

بعد مرور ساعتين يتم إخراج اللحمة من الثلاجة ثم نقوم بعصر الفينو جيدا من الماء ويتم إضافته إلي خليط اللحمة.

ثم يتم إحضار أسياخ الشواء ونبدأ في تشكيل اللحمة على الأسياخ مع مراعاة أن نبلل أيدينا بماء البصل أثناء تشكيل اللحمة على السيخ.

ثم يتم شعل الفحم ويتم وضع طبقة فوقه ونبدأ في رص أسياخ الكفتة حتى تنتهي جميع الكمية الموجودة مع تقليب الأسياخ كل خمس دقائق. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية في البرلمان بتتبيله الحاتي السرية بدون ما تكش - ثقفني

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