مغلي البقدونس على الريق كوب واحد وتخلص من كل هذه الأمراض في أيام قليلة

أن خسارة الوزن ليس بالأمر السهل الذي يعتقد البعض، حيث أن مشكلة الوزن الزائد من أكبر المشاكل التي تنغص العيش على الكثيرين سواء كانوا رجال أو نساء، بالإضافة إلى أن الوزن الزائد يكون له تبعات غير ظهور الكرش والأرداف وغيرها من المشاكل الجسدية الظاهرة، بل إن الأمر أصبح في غاية الخطورة لأنه ينتج عنه الكثير من الأمراض.

مغلي البقدونس للتخلص من الكرش

إليكم المكونات التي تلزمنا لإعداد المشروب السحري والفعال في القضاء على الدهون والكرش:

إحضار كوب واحد من الماء.

ملعقة واحدة من الشاي الأخضر.

مقدار من الزنجبيل قدر ملعقة صغيرة، وأيضا ملعقة من الكمون.

فضلا عن إحضار ملعقة واحدة من عصير الليمون.

يتم وضع كافة المكونات إلى الماء ووضعها على النار حتى تغلي.

بعد ذلك يتم تصفية المكونات جيدا وتناول نصف كوب واحد يوميا على ريق النوم.

هذا المشروب يعزز من قدرة وفاعلية الجسم على حرق الدهون.

من خلال المداومة على هذا المشروب يوميا سوف تلحظ الفرق في خلال شهر من وقت تناول هذا المشروب.

نصائح للتخلص من الدهون

إليكم بعض النصائح التي يقدمها لكم كبار المختصين في مجال التغذية، وأهم هذه النصائح:-