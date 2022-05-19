نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالكوكاكولا طريقة حديثة مبتكرة للتخلص من الشعر المجعد من أول استخدام في المقال التالي
يغفل الكثير عن أهمية المشروبات الغازية للشعر، وقد يستغرب البعض كيف يكون للمشروب الغازي تأثير سحري على فروة الرأس وخصلات الشعر، ولكن تعتبر المشروبات الغازية من الوصفات التي لها أثر فعال في منح الشعر النعومة واللمعان التي تحلم بهِ كل امرأة، كما أنها تزيد من نمو الشعر وتعالج مشاكله كالتقصف والهيشان وسقوطه، فنقدم لكي عزيزتي الحل السحري للشعر وكيفية استخدام الكوكاكولا في فرد الشعر بدلًا من الكيراتين.
طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا
اتبعِ فقط الخطوات الآتية والمكونات الآتية واحصلي على شعر مفرود وناعم وخالي من مشاكل الشعر وهيشانه.
مكونات الوصفة:
- 1 كوب من الكاكاكولا.
- كمية صغيرة من كريم الشعر.
- 1 كوب من ماء الورد.
- 1 ملعقة صغيرة من عصرة الليمون.
طريقة تحضير الوصفة:
- احضري وعاء وضعي به كلًا من ماء الورد والكوكاكولا وقومي بتقليبهم جيدًا سويًا,
ضيفي بعد ذلك عصير الليمون إلى الوعاء وقلبي مرة أخرى جيدًا.
- قومي بإضافة كريم الشعر المرطب الخاص بك وقلبي حتى تحصلين على خليط ناعم.
قومي بتقسيم شعرك ثم قومي بإضافة الوصفة وتوزيعها جيدًا على خصلات الشعر وفروة الرأس.
- وقومي بتغطيتها بكيس بلاستيك.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
أهمية الكوكاكولا للشعر
من أهم الفوائد التي تحتوي عليها مشروب الكوكاكولا ما يلي:
- تساهم في فرد الشعر وتنعيمه.
- حماية الشعر من الهيشان والتقصف.
- سهولة تسريح الشعر.
- كما أنه يساعد في علاج تساقط الشعر.
- تغذية فروة الرأس وعلاج الالتهابات والتخلص من القشرة.
- كما أنه من المعروف أن زيادة نمو وكثافة الشعر في وقت قصير.
- وفي حال إذا كنتي تبحثين عن طرق فعالة لفرد شعرك فتعتبر الكوكاكولا هي الخيار الأول في فرد الشعر وتنعيمه.
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