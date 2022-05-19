بدون أدوية تناول هذه ألعشبه الرخيصة تخلصك من الغازات في ثلاثة أيام

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الغازات قد تسبب للإنسان الشعور بالقلق والألم لأنها قد تؤدي إلى انتفاخ في البطن في بعض الأحيان وهي تكون بسبب وجود هواء محبوس داخل الجهاز الهضمي لذلك هناك بعض الأعشاب تخلص من الغازات لا يعرف قيمتها الكثير من الناس ولا يعرف فوائدها.
تعشاب التخلص من الغازات
هناك مجموعة من الأعشاب سوف نوضحها تساعد على التخلص من الغازات و انتفاخ البطن وآلام القولون العصبي ومن هذه الأعشاب:
- الكراوية فهو عشب كانوا المصريين القدماء لا يستطيعون الاستغناء عنه لان به فوائد عديدة منها التخلص من غازات البطن.
- الليمون يساعد على تنظيف المعدة من البكتيريا ويساعد على التخلص من الدهون والأكل الملوث الذي قد يسبب إلى وجود غازات.
- حبة البركة من الأعشاب المفيدة للغاية التي تساهم في حل مشكلة تقلصات المعدة وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.
- النعناع أيضًا يعالج آلام القولون العصبي التي تأتي عن طريق كتم الغازات في البطن، فإن النعناع يساعد على تحسين حركات المعدة.
- قشر البرتقال يخلص الجسم من السموم الموجود بداخله ويعمل على حرق الدهون ويساعد على عملية عسر الهضم.
- الزعتر أيضًا يخلص الجسم من الميكروبات الموجودة بداخلة.
- الريحان يساهم في علاج وحل مشكلة التهابات المعدة التي تسبب إلى وجود هواء وغثيان في المعدة.
- الزنجبيل له فوائد كثيرة للمعدة فهو عشب يخلص الجسم من السموم الموجودة بداخله مما يساهم في حل مشكلة الغازات.
- الحلبة تخلص الجسم الغازات وتساعد على علاج الحموضة الموجودة في المعدة ويفضل وضع نصف ليمونه على كوب الحلبة.
- مشروب اليانسون يساعد على طرد الغازات وتنظيف الجهاز الهضمي.
- البقدونس يساعد على طرد الهواء الموجود في المعدة ويساعد على تنقية المعدة من التلوث.
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