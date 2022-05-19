إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم كنز في المنزل تعرف على كيفية الاستفادة منه

المعروف أن زيت القلي يستخدم في كثير من الأطعمة وتحضير الوجبات السريعة مثل البطاطس والبيض المقلي وأيضا الباذنجان وأشياء أخرى كثيرة، ولكن كثير من السيدات يقومون بالتخلص من هذا الزيت بعد استخدامه مباشرة وهم لا يعرفون أهميته، فهذا الزيت المستخدم يعد ثروة في المنزل ويمكن استخدامه في كثير من الأشياء وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فكرة مثل الكنز للاستفادة من هذا الزيت المستخدم.

الاستفادة من الزيت المقلي المستعمل

لتحضير هذه الوصفة والاستفادة من الزيت المستخدم يجب عليك أن تقوم بتوفير جميع المكونات التي سوف نقوم بذكرها :

المكونات

لتر واحد من الزيت المقلي المستخدم.

نص لتر من الصابون السائل أو شاور جل.

كوب من الدقيق المنخول.

نصف ملعقة من البوتاسيوم.

كوب كبير من الماء.

نصف كوب من عصير الليمون.

هيدروكسيد الصوديوم.

طريقة التحضير:

يجب عليك أن تلتزم بهذه الخطوات التي سوف نعرضها لك حتى تحصل على أفضل النتائج :