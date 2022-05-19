نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم كنز في المنزل تعرف على كيفية الاستفادة منه في المقال التالي
المعروف أن زيت القلي يستخدم في كثير من الأطعمة وتحضير الوجبات السريعة مثل البطاطس والبيض المقلي وأيضا الباذنجان وأشياء أخرى كثيرة، ولكن كثير من السيدات يقومون بالتخلص من هذا الزيت بعد استخدامه مباشرة وهم لا يعرفون أهميته، فهذا الزيت المستخدم يعد ثروة في المنزل ويمكن استخدامه في كثير من الأشياء وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فكرة مثل الكنز للاستفادة من هذا الزيت المستخدم.
الاستفادة من الزيت المقلي المستعمل
لتحضير هذه الوصفة والاستفادة من الزيت المستخدم يجب عليك أن تقوم بتوفير جميع المكونات التي سوف نقوم بذكرها :
المكونات
- لتر واحد من الزيت المقلي المستخدم.
- نص لتر من الصابون السائل أو شاور جل.
- كوب من الدقيق المنخول.
- نصف ملعقة من البوتاسيوم.
- كوب كبير من الماء.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- هيدروكسيد الصوديوم.
طريقة التحضير:
يجب عليك أن تلتزم بهذه الخطوات التي سوف نعرضها لك حتى تحصل على أفضل النتائج :
- يجب أولا أن تقوم بتصفية الزيت حتى يكون خالي من أي شيء.
- بعد ذلك سوف نضع البوتاسيوم مع هيدروكسيد الصوديوم في وعاء وبعد ذلك يجب مزج هذا المكونين جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الماء المغلي على البوتاسيوم والهيدروكسيد الصوديوم.
- يجب ارتداء الكمامة عند إجراء هذه الخطوة حتى لا يستنشق الغاز الضار الناتج عنهما.
- بعد ذلك نضع كمية الدقيق الذي ذكرناها و أيضا كمية عصير الليمون إلى الخليط السابق.
- نقوم بإضافة الزيت لهم وتقليبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية الصابون السائل أو الشاور جيل إلى الخليط وخلطهم مع بعضهم حتى نحصل على القوام الكريمي.
- نترك هذا المكون لمدة يوم أو يومين على الأكثر حتى يصبح قطعة واحدة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيله مثل قطع الصابون.
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