طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

يعتبر بسكويت الزبدة من أشهر أنواع البسكويت الذي يتم عمله داخل المنزل، كما أنه محبب لدى الكثير من القرآن سواء كان الاطفال ام الكبار، كما يمكنك تناول بسكويت الزبدة باكثر من طريقة، يمكنك تناوله مع كوب من الشاي في وقت الإفطار، وايضا يمكن تناوله كمقبلات ما بين الوجبات، بالإضافة أن تكلفته بسيطة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، لذلك تبحث ربات المنزل عن مكونات الوصفة لعمل بسكويت المنزل، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم المكونات الأساسية اللازمة لعمل بسكويت المنزل، كما سنقدم لكم طريقة العمل.

طريقة بسكويت الزبدة

كما ذكرنا أن بسكويت الزبدة لا يحتاج إلى كثير من المكونات، وأيضا يتم عمله في وقت قياسي، وتأتي تلك المكونات ملخصة في:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض، كما يمكنك زيادة كمية الدقيق مع زيادة المكونات الأخرى، اذا كنتي تريدي كمية تكفي الكثير من الأشخاص.

يتم إضافة ربع كوب من النشا إلى الدقيق.

نقوم بإضافة نصف ملعقة ذات حجم صغير من البيكنج بودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع ملعقة ذات حجم كبير من الملح.

كيس فانيليا بودر يمكنك إستدال الفاانيليا البودر بملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.

حبتان من البيض.

حبتان من البيض. كوب وربع من السكر المطحون.

كوب من الزبدة، تكون في درجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل بسكويت الزبدة